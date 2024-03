Per la Festa del Papà , il 19 marzo, si mangiano i bignè di San Giuseppe , spesso confusi con le zeppole (tipiche, invece, della tradizione napoletana). La chiesa di San Giuseppe dei falegnami al foro romano era solita in questa giornata celebrare il Santo con riti solenni, processioni e banchetti a base di frittelle. Da qui deriva la tradizione di mangiare i bignè fritti per San Giuseppe, amichevolmente chiamato a Roma “il frittellato”.

PROCEDIMENTO

Preparazione della pasta choux:

In una pentola, unire acqua, latte, burro, sale e zucchero. Portare ad ebollizione a fuoco medio-alto, mescolando fino a quando il burro si è completamente sciolto.

Abbassare il fuoco e aggiungere la farina in una sola volta. Mescolare energicamente con un mestolo di legno fino a quando la farina è completamente incorporata e si sarà formata una palla. Continuare a mescolare per circa 2-3 minuti, in modo che l'impasto si asciughi leggermente.

Trasferire l'impasto in una ciotola e lasciarlo raffreddare per qualche minuto. Aggiungere le uova una alla volta, mescolando bene dopo ogni aggiunta, fino a quando l'impasto diventa liscio e lucido.

Formatura e cottura dei bignè:

Preriscaldare il forno a 200°C. Trasferire l'impasto in una sac à poche con una bocchetta liscia. Formare dei cerchi di pasta di circa 6-7 cm di diametro su una teglia foderata con carta da forno, lasciando un po' di spazio tra di loro.

Cuocere in forno preriscaldato per circa 20-25 minuti, o fino a quando i bignè saranno gonfi, dorati e croccanti. Non aprire il forno durante la cottura altrimenti i bignè potrebbero sgonfiarsi. Una volta cotti, lasciare raffreddare completamente su una griglia.

Preparazione della crema pasticcera:

Versare in un pentolino il latte con la vaniglia e la buccia di limone. Portare ad ebollizione.

Nel frattempo versare in una ciotola i tuorli di uovo, l'amido di mais e lo zucchero e mescolare tutto con una frusta fino ad ottenere un composto spumoso.

Quando il latte sarà ben caldo, toglierlo da fuoco e filtrarlo con un colino versandolo lentamente nel composto di tuorli mescolando continuamente con la frusta.

A questo punto versare tutto in un recipiente per la cottura a bagnomaria e cuocere a fuoco medio, continuando a mescolare.

La crema sarà pronta quando inizierà a ispessirsi. Lasciarla freddare in frigo all’interno di una ciotola coperta da pellicola, quando sarà ben fredda incorporare la panna montata per ottenere la crema chantilly. Trasferirla in una sac à poche.

Successivamente, tagliare i bignè a metà orizzontalmente e riempiteli con la crema chantilly in modo generoso fino a farla leggermente fuoriuscire. Decorare i bignè con zucchero a velo e ciliegie candite, se desiderato.

A cura di Indira Fassioni in collaborazione con Micol Ferrara