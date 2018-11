Bicchiere di crema pasticcera, noci e mele caramellate

DIFFICOLTA' facile

Per 4 persone

La crema pasticcera è una delle creme più utilizzare per guarnire torte e pasticcini, ma avete mai pensato di gustarla insieme alla frutta per un fantastico dessert? Questa ricetta è una vera e propria bomba perché è molto facile e veloce, ma non solo, vedrete che servire questo dolce a fine cena vi farà fare un figurone con i vostri amici.

Si tratta di bicchieri mono porzione, riempiti con crema pasticcera ricoperta di un composto di mele e noci caramellate con la cannella.