Aspic di fragole su panna cotta: capolavoro goloso per due

Nell’era digitale tutto cambia…o quasi. La celebrazione dell’amore 3.0 non può prescindere da una romantica cena a lume di candela e pensando al menù ideale del 14 febbraio vi proponiamo un’idea per concludere il pasto in maniera romantica con un tocco da chef. Eccovi la ricetta , tratta in assoluta anteprima dallo Speciale Dolci del magazine Cotto e mangiato in edicola dal 21 febbraio , dell’ Aspic di fragole su panna cotta , che trasforma la preparazione culinaria in un’opera di bricolage creativo degli ingredienti. Il risultato è un dessert d’effetto (ma niente paura, è semplicissimo da fare e si può preparare in anticipo), bello alla vista e delizioso al palato, in cui l’ aroma frizzante delle fragole viene golosamente ammorbidito dal sapore soave della panna cotta .

PROCEDIMENTO

LASCIATE a bagno 10 g di gelatina in acqua fredda. Scaldate 100 ml di vino con 40 g di zucchero, unite la gelatina strizzata e fatela sciogliere, poi aggiungete il vino rimasto. Versate 6 cucchiai di vino gelatinato in uno stampo da budino da circa 1,2 litri inumidito, poi raffreddate in freezer per 10 minuti.



RECUPERATE lo stampo e formate uno strato di fragole a fettine, coprite con altra gelatina e rimettete in freezer per 10 minuti. Poi, fate un ultimo strato di fragole, versate il succo rimasto e mettete ancora in freezer per almeno 30 minuti.



SCALDATE la panna con lo zucchero rimasto (40g), spegnete il fuoco, poi scioglietevi la gelatina restante (8 g), messa a bagno e strizzata. Fate intiepidire, poi incorporate il cioccolato bianco spezzettato finemente.



VERSATE il composto raffreddato sull’aspic, coprite e lasciate in frigorifero per almeno 6 ore. Per servire, immergete per alcuni istanti lo stampo in acqua calda, sformate su un piatto e decorate con qualche fogliolina di menta.



