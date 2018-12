Albero di Natale al cioccolato e nocciole

PROCEDIMENTO

Preparate il primo impasto facendo fondere il cioccolato fondente ed il cioccolato al latte nel microonde insieme al burro. Sbattete le uova con lo zucchero in una planetaria, o in una ciotola con la frusta a mano. Aggiungete farina, lievito, panna, nocciole ed il composto con il cioccolato. Versate il composto in una tortiera imburrata e infarinata e tenetela in frigorifero mentre preparate il secondo impasto.



Fate fondere il cioccolato bianco ed il burro nel microonde. Sbattete uova e zucchero poi aggiungete farina, lievito, panna e composto al cioccolato. Versate l'impasto ottenuto nella tortiera sopra all'altro impasto. Aggiungete le nocciole intere facendole affondare leggermente. Cuocete a 180 gradi per 20 minuti poi a 160 gradi per 40 minuti coprendo la torta con un foglio di alluminio. Fate raffreddare la torta prima di sformarla poi spolverizzate con lo zucchero a velo.



