Quindici prodotti immancabili sulla tavola di Ferragosto

In Italia arrivano le nuove salse BBQ di Jack Daniel’s, pensate per accontentare i gusti di tutti i consumatori. Disponibili in tre varianti - Original, Sweet & Spicy, e Honey - e nei formati da 280 gr e 553 gr, queste salse promettono di aggiungere un tocco speciale ai vostri piatti. La Jack Daniel’s Original BBQ Sauce è un classico del barbecue, arricchito dal sapore unico del Tennessee Whiskey di Jack Daniel's, combinato con zucchero di canna scuro, pomodoro maturo e aceto di mele, per un gusto intenso ed equilibrato. La Jack Daniel’s Sweet & Spicy BBQ Sauce offre un'armonica combinazione di dolce e piccante, grazie alla pasta di peperoncino rosso, succo d'ananas concentrato e tamarindo, con l'aggiunta del whiskey per una vivace esperienza gustativa. Infine, la Jack Daniel’s Honey BBQ Sauce mette in risalto la dolcezza naturale del miele d'api, con note stratificate di ananas e tamarindo e un leggero finale pepato. Prodotte senza conservanti, sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio e glutine, queste salse BBQ sono ideali per arricchire la vostra tavola di Ferragosto con sapori autentici e distintivi.