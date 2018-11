Polipetti affogati: #RicettaDaFoodBlogger

Chiara Maci, 34 anni e molti progetti all’attivo. I numeri infatti parlano chiaro: più di 440 mila seguaci su Instagram (@chiarainpentola), e 470 mila fan sulla sua pagina Facebook , Chiara è la foodblogger del momento . Per il terzo anno consecutivo, nel settembre 2016 ha inoltre vinto il premio come Migliore Foodblogger ai “Macchianera Italian Awards” , considerati il premio più prestigioso per i blogger italiani. Un successo, il suo, iniziato con “ Sorelle in Pentola ”, il blog creato in condivisione con la sorella Angela e che divenne un appuntamento fisso per migliaia di persone. Ora Chiara ha il suo blog personale, www.chiaramaci.com, in cui delizia il suo pubblico con tante ricette sfiziose , un’attenzione particolare a ricette dedicate ai più piccoli, e racconti dei suoi viaggi. Il suo motto: Di una risata, due mani sporche di farina e un buon calice di vino, ne ho fatto uno stile di vita.

Foodblogger, ma non solo: è anche sommelier, consulente e testimonial di brand di vario genere, volto tv di Fox Life con il programma “Chiara Maci #VitaDaFoodBlogger”, oltre ad essere autrice di due libri. L’ultimo, edito nel 2018 da Harper Collins, “Ma tu come la fai la caponata?” è scritto a quattro mani con il cuoco palermitano Filippo La Mantia.



Il 2013 è l’anno del loro incontro cruciale, che avviene proprio nel ristorante di Filippo, a Roma: il Majestic (2013 - 2015). Successivamente si ritrovano all’interno del programma televisivo “The Chef”, e da quel momento non si lasciano più.



Insieme hanno costruito una famiglia (dalla loro unione nel febbraio 2018 è arrivato Andrea) e hanno scritto un libro. “Ma tu come la fai la Caponata?” è il racconto della loro storia d’amore nata in cucina. Un libro in cui non mancano tutti gli ingredienti della vita: la loro personale visione della cucina, della vita e del lavoro, raccontati dal punto di vista di due persone con 23 anni di differenza. Lei sempre a trafficare con il cellulare, lui che ignora il mondo digital e all’inizio faticava a comprendere il suo lavoro. Due figure che sembravano appartenere a mondi lontani, ma la cui passione per la cucina li ha fatti incontrare e innamorare.



Per un assaggio delle abilità culinarie di Chiara eccovi una sua ricetta.

POLIPETTI AFFOGATI

Ingredienti: 1,5 kg di polipetti freschissimi; 1 cipolla rossa; 2 spicchi di aglio; 300 gr di polpa di pomodoro; 1 bicchiere di vino bianco secco; peperoncino; olio evo; prezzemolo

Procedimento: pulire bene i polipetti togliendo occhi, interiora e lasciandoli interi. In una padella soffriggere aglio, cipolla e peperoncino con olio evo. Aggiungere i polipetti interi, fare rosolare e sfumare con il vino bianco secco. Unire il pomodoro, un bicchiere di acqua, il sale, il prezzemolo e fare cuocere circa 1 ora a fuoco basso e mezz’ora a fuoco bassissimo.



Di Indira Fassioni www.nerospinto.it