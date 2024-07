Piemonte, la realtà dolciaria più longeva è ad Alessandria

Nel lontano 1820, mentre il Piemonte era governato da Vittorio Emanuele I e l'Italia era ancora un sogno in divenire, Luigi e Maddalena Zoccola aprivano una piccola panetteria a Cassine, in provincia di Alessandria. Oltre due secoli dopo, la Pasticceria Zoccola è la più longeva realtà dolciaria del Piemonte, celebre soprattutto per i suoi rinomati “cannoncini” a sette giri di sfoglia, oggi proposti anche in varianti contemporanee.