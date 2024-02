Passione whisky: torna il Roma Whisky Festival

Dopo il grande successo del 2023, sta per tornare un appuntamento speciale, il Roma Whisky Festival, evento aperto al pubblico dedicato agli amanti del Re dei distillati, ma anche ai suoi produttori, importatori e distributori.

La nuova edizione avrà luogo sabato 24 e domenica 25 febbraio nell’ormai consueta cornice del Salone delle Fontane; saranno presenti all’appello alcune delle più importanti aziende del settore, tra cui Akashi, Shinobu, Glenmorangie, Glenturret, Ardiberg e tante altre.

Andrea Fofi, fondatore e organizzatore della kermesse, ha pensato di arricchire questo nuovo evento con un’Area Vintage dedicata agli imbottigliamenti d’epoca; uno spazio, nato dalla collaborazione con Oro Whisky Bar, pensato per gli affezionati più esperti che desiderano scoprire edizioni rare e particolari. Per deliziarne i palati saranno a disposizione tra gli altri un Port Ellen del 1979, un Clynelish del 1990, un Fettercairn del 1997.

Momento di spicco della giornata di sabato sarà la parentesi intitolata Alla scoperta delle distillerie Benriach e Glenglassaugh, durante la quale il presidente del Whisky Club Italia, Claudio Riva, racconterà segreti e curiosità delle due leggende del mondo Highland e Speyside. Marco Fedele, brand ambassador di Bruichladdich, sarà invece il relatore dell’incontro Bruichladdich, un viaggio alla scoperta dell’isola di Islay, un’occasione per conoscere le peculiarità dei diversi imbottigliamenti di uno tra i più rinomati Islay sul mercato.

Domenica sarà la volta di ORO Collection, un’occasione unica in 4 decenni, appuntamento in cui Fabio Ermoli, fondatore del progetto Lost Dram Selection, mostrerà quattro imbottigliamenti vintage di whisky al fine di svelare al pubblico le caratteristiche distintive di ogni epoca.

«Negli ultimi anni, il mercato del whisky, storicamente rivolto alla stretta cerchia dei grandi appassionati, si è aperto a un maggior numero di consumatori diventando un prodotto apprezzato oggi da entrambi i sessi e da tutte le fasce di età», afferma con orgoglio Andrea Fofi. Ecco perché il patron del Roma Whisky Festival ha pensato anche a un corso dedicato specificamente ai neofiti dal titolo ABC del whisky.

A chiusura di questa edizione 2024, verrà consegnato il premio Whisky & Lode, riconoscimento che eleggerà i migliori distillati del salone valutati, secondo la regola del blind tasting, da una giuria di esperti del comparto. I premiati saranno quattro, rispettivamente per le categorie Best Scotch Whisky, Best Cask Stength, Best World Whisky e Best American Whisky.

