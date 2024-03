Parallels Experience: un viaggio sensoriale

L'eccellenza culinaria si fonde con l'arte dell'ospitalità per creare qualcosa di esclusivo

Nel cuore di Roma, tra le mura del ristorante Il Pagliaccio, si cela un'esperienza gastronomica unica nel suo genere: Parallels Experience. È un viaggio che va oltre il semplice piacere di gustare ottimo cibo, è un'avventura culinaria che abbraccia culture e tradizioni diverse e soprattutto che non teme di sperimentare fuori dalle zone conosciute.

L'idea di Parallels Experience ha preso vita nel 2022, portando con sé l'entusiasmo e la creatività che hanno contraddistinto il percorso ventennale del Ristorante Il Pagliaccio. È una nuova dimensione, un ristorante dentro un ristorante, che si rivela dietro una discreta porta scorrevole, pronta ad accogliere coloro che cercano qualcosa di più, qualcosa di esclusivo. Chi varca quella soglia viene condotto in una saletta privata, un'oasi di intimità riservata a un massimo di sei ospiti. È qui che il viaggio comincia, guidato da un equilibrio perfetto tra il servizio impeccabile e le creazioni culinarie straordinarie dello chef Anthony Genovese.

Ma Parallels Experience non è solo una cena, è un'esperienza completa che coinvolge tutti i sensi. Ogni piatto servito è un capolavoro di creatività e maestria culinaria, un viaggio sensoriale che abbraccia culture e sapori da tutto il mondo. Dalla delicatezza delle specialità mediterranee alla ricchezza delle tradizioni asiatiche, ogni portata è sorpresa ed emozione che si insinua nella memoria dei commensali, come ad esempio il “Alla mugnaia” a base di piccione, abalone e fegatini degli stessi due, usati nelle salse tanto che in purezza.

Oppure le “Trenette” dove i ricci di mare si nascondono nella struttura stessa della pasta creando l'illusione di un mare che si sente ma non si vede, mentre il brodo di grigliata mista su cui poggia rende omaggio al coraggio dell’osare, portando una ricchezza gustativa che parla di terra ferma come se fosse la prima costa raggiungibile dopo un lungo viaggio in questo mondo paradossale dove il mare è solido e la terra è resa liquida.

Mentre si assapora ogni boccone, si è accompagnati dalla selezione impeccabile dei vini (ma anche sidro e birre) della Cantina del Pagliaccio, curata con maestria dal sommelier Luca Belleggia. Ogni sorso è un viaggio nel tempo e nello spazio, un abbinamento perfetto che esalta i sapori e completa l'esperienza gastronomica.

Ma il vero cuore di Parallels Experience è la fusione tra la visione culinaria di Anthony Genovese e l'arte dell'accoglienza di Matteo Zappile. Sono loro due i protagonisti di questo viaggio gastronomico, due menti brillanti che si uniscono per creare qualcosa di straordinario, qualcosa che va al di là delle aspettative dei commensali più esigenti.

Di Indira Fassioni