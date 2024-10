Otto Pizza Milano, l’esperienza di sapori tradizionali ancora inediti

Origini ancora più antiche per la pizza al ruoto: inizialmente un cibo povero, che veniva preparato addirittura con gli avanzi del pane, oggi costituisce per eccellenza la pizza che viene realizzata in casa, più alta e croccante della classica pizza napoletana, per tradizione nelle sere del weekend. Quella di Otto conserva la stessa sofficità, ma vince in leggerezza.