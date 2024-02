Olio Officina Festival sbarca a Milano

L'attesa è finalmente finita. Olio Officina Festival, il punto di riferimento per gli amanti dell'olio extravergine di oliva di alta qualità, torna a Milano per la sua 13ª edizione, promettendo un'esperienza indimenticabile in una nuova sede mozzafiato. Gli spazi suggestivi della Fabbrica del Vapore, nell'area Ex Cisterne, si trasformeranno nel palcoscenico di tre giorni dedicati agli oli e ai condimenti, sotto la guida illuminata di Luigi Caricato. Con il tema intrigante "L'olio musicale", il festival offre un'opportunità unica non solo di degustare e conoscere gli oli più pregiati, ma anche di ascoltare il suono degli olivi in presa diretta, grazie a una tecnologia all'avanguardia.

L'ingresso al festival (29 febbraio/2 marzo) è libero per tutti, con la possibilità di partecipare a degustazioni gratuite su prenotazione, garantendo così un'esperienza inclusiva e accessibile a tutti gli appassionati di buon cibo e cultura culinaria.

Negli ultimi anni, il settore dell'olio da olive ha affrontato sfide significative, tra cui l'aumento dei costi energetici e di confezionamento, che hanno inevitabilmente influenzato i prezzi sul mercato. Tuttavia, questa congiuntura negativa ha anche rappresentato un'opportunità per educare i consumatori sull'importanza di scegliere oli di qualità superiore, sottolineando così il valore intrinseco del prodotto anziché basarsi esclusivamente sul prezzo più basso.

Secondo Luigi Caricato, direttore di Olio Officina, questa situazione critica potrebbe diventare un'opportunità unica per avvicinare i consumatori agli oli di alta qualità, introducendoli alla straordinaria biodiversità olivicola italiana, che conta oltre 500 diverse varietà di olivo. Caricato sottolinea l'importanza di valorizzare il valore del prodotto anziché competere esclusivamente sul prezzo, promuovendo l'olio extravergine di oliva come una risorsa preziosa anziché una commodity.

L’unico think tank italiano nel comparto dell'olio da olive

Al Festival, i partecipanti avranno l'opportunità di esplorare le diverse peculiarità degli oli, cogliendo ogni minima sfumatura del loro profilo sensoriale. Attraverso una serie di workshop interattivi e degustazioni guidate, i visitatori avranno l'opportunità di apprezzare le varie qualità sensoriali degli oli, comprendendo le differenze di colore, aroma, gusto e consistenza che caratterizzano ciascuna varietà.

Gli spazi dell'area Ex Cisterne della Fabbrica del Vapore ospiteranno una vasta gamma di eventi e attività, tra cui workshop, presentazioni di libri, installazioni artistiche e performance culinarie. La sala Plenaria, situata al primo piano, sarà il luogo ideale per talk-show, conferenze e spettacoli musicali, offrendo agli ospiti una panoramica completa del mondo dell'olio extravergine di oliva e dei suoi molteplici impieghi.

Una delle novità più sorprendenti di quest'anno sarà la possibilità di ascoltare la musica degli olivi in presa diretta, grazie alla tecnologia innovativa di Plants Play. Le melodie scaturite dagli alberi offriranno agli ospiti un'esperienza sensoriale unica, permettendo loro di immergersi completamente nel mondo affascinante degli oli e dei condimenti.

Di Indira Fassioni