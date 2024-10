Ménage, il ristorante che rende omaggio agli anni ‘20

Ed effettivamente tra travi poderose e sculture lignee di ninfe ammiccanti, spiccano due affreschi del 1930, ad opera del pittore Giuseppe Barone, ancora oggi in grado di evocare suggestioni potentissime. Da un lato, Bacco e il dio Pan intenti a godersi i piaceri della vita in un sensuale baccanale. Dall’altro, il riposo di Diana in un sereno contesto bucolico. Eros e purezza, passione e calma: un contrasto che ha ispirato i tre giovani, che hanno voluto riportare queste suggestioni nell’atmosfera sensuale e giocosa del ristorante, dove ogni dettaglio, dall'arredo alle proposte food and beverage, sa stuzzicare la fantasia.