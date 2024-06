Marchesi 1824 porta il Panettone “in spiaggia”

Chi ha detto che per mangiare un buon panettone si debba per forza aspettare l’avvento del Natale? Per gli appassionati più irriducibili del tradizionale dolce festivo che da mesi si sentono orfani del panetùn, Pasticceria Marchesi, da due Secoli simbolo dello stile milanese, si è fatta venire in mente un’idea che ne mitighi l’astinenza: il Panettone estivo.