Mangiare su una domus romana nel centro di Assisi

Ma arriviamo al menù. Ad aprire la carta una selezione di prosciutti pregiati, già visibili sul tavolo. “Il vizio di Roberto”. Pata Negra, Cinta Senese, Nerone Umbro. Nella seconda pagina il menù degustazione, che contiene alcuni piatti signature dello chef Impero che portano all'incontro di idee con lo Chef Pennacchia. Si chiama “Incontri”, appunto. Il menù parte da una selezione di amuse bouche dove già si sente la mano dei due chef per poi snodarsi attraverso piatti di mare e di terra, con un’attenzione particolare ai legumi e al vegetale. Come in Pomodoro, fumo e basilico, piatto che rappresenta un ricordo d'infanzia legato alle tradizioni contadine tipiche del periodo estivo in cui il pomodoro era un piatto onnipresente a tavola in diverse forme, preparazioni e varietà a cui corrispondevano differenti sapori. Nel piatto troneggia il pomodoro oblungo farcito con piccadilly ed affumicato al barbecue, accompagnato da una crema di datterini gialli con sopra polvere di pomodoro oblungo. C’è poi una maionese a crudo di pomodoro camone e basilico sott'olio ed un cocktail fatto di vodka, acqua di pomodoro e polvere di sedano, servito con una cloche piena di fumo per rievocare l’affumicatura del pomodoro. Altri cavalli di battaglia sono gli Gnocchetti di patate e ortiche con sugo di agnello e la sua tartare, il Maiale Etrusco con albicocche, Il Piccione e vernaccia. Prima dell’epilogo il Biscotto, latte e miele, un dessert che evoca i sapori dell'infanzia, con la croccantezza del biscotto, la dolcezza del miele e la cremosità del latte.