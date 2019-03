Macco a spillo: la ricetta tra mare e terra di chef Sinisgalli

Capolavori da Chef MACCO A SPILLO - Chef Filippo Sinisgalli Ufficio stampa 1 di 26 Ufficio stampa 2 di 26 Ufficio stampa 3 di 26 Ufficio stampa 4 di 26 Ufficio stampa 5 di 26 Ufficio stampa 6 di 26 Ufficio stampa 7 di 26 Ufficio stampa 8 di 26 Ufficio stampa 9 di 26 Ufficio stampa 10 di 26 Ufficio stampa 11 di 26 Ufficio stampa 12 di 26 Ufficio stampa 13 di 26 Ufficio stampa 14 di 26 Ufficio stampa 15 di 26 Ufficio stampa 16 di 26 Ufficio stampa 17 di 26 Ufficio stampa 18 di 26 Ufficio stampa 19 di 26 Ufficio stampa 20 di 26 Ufficio stampa 21 di 26 Ufficio stampa 22 di 26 Ufficio stampa 23 di 26 Ufficio stampa 24 di 26 Ufficio stampa 25 di 26 Ufficio stampa 26 di 26 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

LA RICETTA: MACCO A SPILLO Cremoso di fave, calamari spillo e borragine



INGREDIENTI per 4 persone

Per il cremoso di fave: Fave 150 g; Olio Evo 10 g; Brodo vegetale 20 ml; Colla di pesce 3 g; Borragine 4 foglie; Erba lepre q.b.; Sale q.b.

Per il macco a spillo: Calamari spillo 100 g; Borragine 100 g; Fumetto 50 g; Nero di seppia 10 g; Pomodoro 10 g; Plancton marino 10 g (in alternativa si può usare anche il prezzemolo); Mollica di pane di Altamura 20 g; Olio Evo 10 g; Aglio rosso di Voghera q.b.; Germogli di erba lepre q.b.; Menta q.b; Salicornia q.b; Finocchietto q.b ; Sale Maldon 5 g



PROCEDIMENTO

Sbucciare le fave e sbianchirle in acqua e sale per circa 30 secondi, raffreddarle in acqua e ghiaccio. Con un robot da cucina frullare le fave, aggiungendo il sale, l’olio Evo, l’erba lepre, il brodo, la borragine e infine la colla di pesce. Se il composto non risultasse sufficientemente morbido, aggiungere ancora olio Evo e acqua fino a ottenere un composto liscio e setoso, ma dalla consistenza cremosa e non liscia.



Foderare una terrina con della pellicola, versarvi all’interno il composto e fare uscire l’aria in eccesso, battendolo più volte su una superficie. Lasciare riposare il composto per 3 ore.



Nel mentre, diluire i seguenti ingredienti con il fumetto: il nero di seppia, il ristretto di pomodoro, il plancton marino oppure il prezzemolo. Tostare la mollica di pane di Altamura con poco olio Evo facendogli prendere un colore dorato. Saltare la borragine con olio Evo e aglio per qualche minuto e lasciare da parte. Prendere i calamari spillo e farcirli fino a metà con la borragine saltata precedentemente.



A questo punto si può procedere all’assemblamento del piatto. Con l’aiuto di piccoli pennelli e della dima per rimanere all’interno del girello, cospargere sul piatto le salse nell’ordine seguente: nero, verde, rosso e verde. Dopodiché prendere la mollica tostata e spargerla all’interno del girello.



Tagliare il cremoso di fave (8x2x1) e posizionarlo al centro del piatto, sopra di esso, con una micro pinza, disporre 3 o 4 germogli di erba lepre, la menta, la salicornia e il finocchietto. Infine, arrostire i calamari spillo e adagiarli sfalsati sul piatto comprese le teste.

Completare il piatto con un giro di olio Evo e del sale Maldon sul cremoso.



Di Indira Fassioni www.nerospinto.it