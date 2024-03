Il locale poliedrico che fonde fine dining, live show e design

Design, gastronomia di alta qualità, mixology sofisticata e intrattenimento live racchiusi in un locale

L'evento più amato per gli appassionati ma anche per i neofiti

A Milano Porta Nuova c’è un nuovo locale che si adatta alle diverse esigenze e atmosfere delle varie ore del giorno e della sera, SIX Restaurant Club. Durante il lunch time, il locale assume uno spirito anticonformista e chic, mentre nelle ore serali si trasforma in un'oasi di glamour, dove la fine dining si mescola armoniosamente con spettacoli dal vivo, creando un'esperienza multisensoriale coinvolgente.

Dal punto di vista gastronomico, il talento dello Chef Marco Culeddu si esprime attraverso una cucina creativa e raffinata che unisce sapientemente il contemporaneo con la tradizione mediterranea. SIX Restaurant Club si distingue per una selezione di piatti crudi, tartare e carpacci che deliziano il palato con freschezza.Tra i crudi serviti al naturale, spiccano il gambero Rosso, lo scampo e la capasanta. Le tartare, invece, presentano una varietà di gusti intriganti, dall'equilibrio del tonno alla ricchezza del salmone e alla delicatezza della ricciola. I carpacci sono un'esplosione di sapori e consistenze, invitano i commensali a esplorare il mondo del pesce crudo con gusto e stile.Un'opzione da non perdere è il "Gran Piatto Crudo", che celebra la freschezza del mare con una selezione di gamberi rossi, scampi, ostriche, capesante, carpacci e tartare, accompagnati da salse, oli e vodka ghiacciata.

Liberi di scegliere e di condividere

Per coloro che amano condividere e sperimentare, il menu propone una serie di piatti pensati per essere condivisi, come il tataki di tonno del mediterraneo con cipolla di Tropea caramellata e tapenade di olive, o il ceviche di ricciola con yogurt, bietoline ripassate e guacamole.

Invece, per coloro che desiderano godere di una cucina più tradizionale ma altrettanto raffinata, il menu offre una selezione di paste, risotti, pesce e carne, ognuno preparato con maestria e presentato con stile. Dal risotto alla milanese alla cotoletta di rombo, fino al tentacolo di polpo alla galiziana con paprika e peperone del piquillo, ogni piatto è frutto di grande ricerca, sia dal punto di vista della tecnica che degli ingredienti.

La dolcezza dei dessert firmati dal Pastry Chef Marco Giardullo è un'esperienza sensoriale che porta gli ospiti in un viaggio attraverso sapori autentici e memorie d'infanzia. Ogni dessert è pensato per raccontare una storia unica, evocando emozioni nostalgiche e offrendo un finale indimenticabile a ogni pasto. La selezione di piccola pasticceria completa l'esperienza dolce con una varietà di delizie da assaporare. Dalle tartellette ai krapfen, dalla cheesecake alla tenerina al cioccolato, ogni boccone è una scoperta di piacere.

L'atmosfera sofisticata e contemporanea del locale è accentuata da uno spazio elegante che si integra perfettamente con l'ambiente circostante, grazie anche a un progetto green che contribuisce a creare un'oasi di tranquillità nel cuore della città. Inoltre, la presenza di un dehors accogliente consente agli ospiti di godere dell'esperienza di un giardino tropicale durante la bella stagione, mantenendo comunque intatto il mood urban che caratterizza il contesto.

Di Indira Fassoni