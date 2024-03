Le proposte di Pasqua 2024

La Pasqua di Iginio Massari

Sono diverse le proposte pasquali della linea Iginio Massari Alta Pasticceria: protagonista la colomba, nelle versioni Classica e Classica Senza Canditi, al Cioccolato e Lampone, al Cocco e Cannella, al Pistacchio e al Cacao e Cioccolato. Non è Pasqua senza le Uova di Cioccolato, nelle versioni al latte, bianco e fondente. Ci sono poi le Uova "Doppio Gusto", le Uova Pralinate e gli Ovetti di Croccante con cuore di mandorle e nocciole.

Le colombe Infermentum per tutti i palati

Quattro diverse varianti a base di lievito madre e prodotti selezionati per l’azienda del veronese nata nel 2015 dalla passione di un gruppo di giovani amici, presente oggi in ben 12 paesi del mondo: la Tradizionale, la Semplice (senza canditi né farciture), ai Tre Cioccolati e all’Albicocca.

Con il lievito “Gennarino” del Maestro Vincenzo Donnarumma

Il Maestro Pasticcere napoletano Vincenzo Donnarumma ha dato vita ad una gamma di lievitati di Pasqua che comprende la colomba Classica, la Multicereali, la Nocciolata, la Vesuviana con albicocche, la Mediterranea con fragoline di bosco e pistacchio, e la nuova Campana con Mela e cannella.

La tradizione di Denis Dianin

Sei gusti per la Pasqua 2024 del Maestro Dianin, disponibili anche in vasocottura nella linea Invero. Sono la Classica, all’Arancia e pesca, all’Albicocca, al Cioccolato bianco e caffè, all’Albicocca, mandorla e zenzero, al Cioccolato bianco, amarena e limone e al Cioccolato bianco, arancia, limone e fava di Tonka. Disponibile inoltre l’Art Uovo - L’uovo inaspettato, un uovo di cioccolato al latte racchiuso in una camicia di cioccolato bianco sulla quale spicca un “graffio rosso”.

La Pastiera del Maestro Nicola Goglia

È la Pastiera la protagonista della Pasqua di Emilio il Pasticciere, ossia il Maestro Apei Nicola Goglia, in versione tradizionale o moderna. Tipica anche la Pizza di crema, una torta di frolla che racchiude una profumata crema in tre versioni: limoni, amarene e cioccolato. Non mancano le colombe in versione Classica, alla Nocciola, al Pistacchio e al Cioccolato.

Le colombe firmate Fabrizio Galla

Tutta la Maestria da Campione del Mondo nelle colombe dell’Ambasciatore Pasticcere dell’Eccellenza Italiana, che presenta le sue creazioni in tre versioni: Classica, Pere e cioccolato e la novità Mandarino, Pesca e Cioccolato al latte. Non mancano le uova di cioccolato e gli ovetti assortiti.

La colomba calabrese del Maestro Pennestrì

La Cremeria Sottozero di Reggio Calabria, guidata dal Maestro Vincenzo Pennestrì, propone la colomba Tradizionale, quella ai Tre cioccolati, al Pistacchio, alle Albicocche, ai Frutti di Bosco, la nuova Esotica, con mango candito, passion fruit e burro al mojito, e la sontuosa Colomba alla liquirizia, canditi al bergamotto, fichi secchi, ricoperta di cioccolato alla liquirizia.

La “Boutique dei Lievitati” del Maestro Fiorenzo Ascolese

Gustose, uniche e avvolgenti, sono solo alcune delle caratteristiche delle colombe firmate dal Maestro pluripremiato. Per la Pasqua 2024 propone le colombe in versione Classica, al Cioccolato & Amarene, alle Albicocche del Vesuvio, al Cioccolato e al Latte e Menta.

Fragole e Cioccolato di Filippi

Dall’incessante curiosità di esplorare nuovi abbinamenti che caratterizza Pasticceria Filippi, nasce questa colomba in cui la delicatezza delle fragoline di bosco si sposa alla cremosità avvolgente del cioccolato al latte. Senza alcun aroma artificiale, la colomba è composta da lievito naturale, uova provenienti da allevamenti cruelty free, burro centrifugato a freddo e vaniglia Bourbon.

Uova e colombe Sant Ambroeus

Tre colombe per la storica pasticceria milanese: Classica, al Cioccolato e Decorata, ricoperta di cioccolato fondente e pasta di zucchero bianca, decorata con farfalle e fiori. Non mancano le Uova di Cioccolato: con cacao monorigine São Tomé del Golfo di Guinea, Decorate, con cioccolato bianco lilla e rosa e con cioccolato fondente decorato con margherite, e ricoperte di frutta secca.

La Pasqua siciliana di Bonfissuto

La celebre pasticceria siciliana di Canicattì propone per Pasqua due colombe: Colomba mela e limoncello con limone di Sicilia, contenente all’interno Mela Annurca campana IGP semicandita e limoncello per un dolce leggermente alcolico, e Colomba al caramello salato con sale di Mozia, un lievitato interamente ricoperto da una glassa di cioccolato al caramello.

Le Uova Artistiche di Enrico Rizzi

La selezione di Uova Artistiche del gelatiere milanese comprende l’Uovo Foglia d’oro, l’Uovo Foglia d’Argento, l’Uovo Lampone e cacao, l’Uovo Fondente e menta, l’Uovo Sinfonia Maracaibo, al cioccolato al latte e frutto della passione, l’Uovo Spectrum, con cioccolato fondente e decorato con una striscia arcobaleno in pasta di zucchero, l’Uovo Cioccolati Rari e l’Uovo Arachidi.

Le colombe di Pasticceria Lorenzetti

Le novità pasquali della pasticceria veronese del Maestro Daniele Lorenzetti comprendo le colombe al Vin Recioto DOCG (non alcolica), la Pere e Cioccolato, alla Gianduia, l’Integrale alle albicocche e quella con Canditi d’arancia macinati. Non manca l’Uovo di Pasqua marmorizzato cioccolato fondente e bianco Valrhona con fiocco in pasta di zucchero.

La “focaccia” pasquale di Claudio Gatti

La storica Pasticceria Tabiano offre per questa Pasqua due varianti differenti di colombe artigianali a lievitazione naturale: la Colomba Classica e la Colomba all’olio extravergine d’oliva. A questa offerta si affianca la selezione di Bauletti artigianali in tre versioni: agrumi, caffè e cioccolato bianco, albicocca e cioccolato.

Il Pistacchio di Bronte di Pistì

Per Pasqua il laboratorio artigianale brontese ha preparato delle novità in tema di colombe artigianali: ai Pistacchi croccanti, ananas e canditi d’albicocca, quella con Fragola candita ricoperta di cioccolato fondente 70% e pistacchi interi e quella Farcita con crema al pistacchio e ricoperta di cioccolato bianco e granella di pistacchio.

I lievitati d’eccellenza di Giancarlo De Rosa

Il Maestro Lievitista propone due referenze uniche, realizzate con solo lievito madre e farine provenienti da grano coltivato dal Maestro nella zona tra i Giardini di Ninfa e il Parco Nazionale del Circeo. Sono la Colomba Tradizionale, con arancia candita inglobata nell’impasto e oli essenziali di agrumi, e la Colomba gianduia e cioccolato, con piccole pepite nell’impasto e glassa amaretto.

La Pasqua di Peck

Lo storico brand milanese di alta gastronomia propone la sua Colomba: un morbido pan dolce, ottenuto grazie a 72 ore di lavorazione, realizzato con infuso di vaniglia Bourbon del Madagascar, cubetti di scorza di arance candite e glassatura con mandorle e pepite di zucchero. Novità dell’anno è il “Chocolate surprise egg”, realizzato con cioccolato fondente 70%, che custodisce un secondo uovo di cioccolato bianco contenente una sorpresa ai 3 cioccolati.

La Miglior Colomba d’Italia di Tuccillo Bakery

Il bakery chef napoletano Fabio Tuccillo, medaglia d’argento al concorso Miglior Colomba d'Italia FIPGC, presenta la sua proposta di colombe artigianali: la Classica, quella al Pistacchio e cioccolato, la Doppio cioccolato, la 21 marzo, con gelatine al mango, cioccolato Inspiration Mandorla e Pesca Pampana, la Reginella Vesuviana e la novità Apple Flavour, con mela annurca candita.

La Pasqua Di Stefano

L’azienda propone tre novità: la Colomba Farcita Freschissima in edizione limitata al cioccolato o pistacchio, la Colomba Da Farcire con la sac à poche e al Cacao e Agrumi di Sicilia.

La Bolomba di Forno Brisa

Per la Pasqua 2024 Forno Brisa rilancia la Bolomba, una rivisitazione salata del dolce pasquale dall’autentico sapore emiliano. A rendere unico questo lievitato sono il Parmigiano Reggiano e la Mortadella. Disponibili anche le varianti Classica, Gianduia autoprodotto e due declinazioni vegan friendly.

La Pasqua colorata e inclusiva di Mamm

La collezione di Pasqua 2024 della ciclofocacceria di Udine comprende le colombe Classica, ai Quattro Cioccolati, la Colomba Zero senza canditi e la Colomba all'Olio Extravergine d’Oliva, con albicocche Pellecchiella e Gianduia autoprodotto di Forno Brisa, senza burro, protagonista anche del kit da picnic dedicato a Pasquetta con birra e taralli.

La tradizione calabrese di Bubbo Brunella Bakery

Selezionata tra le migliori 10 colombe artigianali al cioccolato d’Italia, la colomba di Brunella Bubbo, Antonio e Luigi Scalese del forno di Cerva è realizzata con lievito madre ed ingredienti d’eccellenza, tra cui lo scorzone di arancia candita calabrese e la mandorla di Avola IGP. Proposta in versione Classica, ai Tre Cioccolati e allo Zafferano e Cioccolato Bianco, con protagonista lo zafferano.

Di Indira Fassioni