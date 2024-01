La rinascita dei piatti anni '80

Negli ultimi anni, si è assistito ad un ritorno in auge di piatti che sembravano appartenere irrimediabilmente al passato, tra essi spicca la rivincita delle pennette alla vodka. La sinergia tra la rinascita delle penne alla vodka e la presentazione della Vodka Cabiria evidenzia il desiderio comune di riscoprire e celebrare le eccellenze culinarie del passato, reinterpretandole in chiave moderna. Entrambe incarnano un ritorno alle origini, alla qualità artigianale e alla passione per i sapori autentici, dimostrando che la tradizione può essere rivisitata con successo nella contemporaneità.

Timeless appeal di sapori intramontabili

La nostalgia per gli anni '80 ha contribuito a riscoprire piatti iconici di quell'epoca, riportando in auge sapori e profumi che evocano ricordi di momenti conviviali e spensierati. Non dimentichiamoci che la cucina, in quanto espressione della cultura e dei gusti di un'epoca, è un potente veicolo di emozioni e ricordi. Inoltre, la semplicità della ricetta delle pennette alla vodka è diventata un punto di forza in un mondo culinario che talvolta sembra voler sorprendere con complessità e sofisticatezze.

Il ritorno trionfante delle pennette alla vodka sembra essere perfettamente in sintonia con la presentazione della Vodka Cabiria, l'ultima creazione della Distilleria Schiavo. Marco Schiavo, erede della quinta generazione alla guida del brand di famiglia, ha presentato con orgoglio questa vodka premium ispirata al celebre film italiano del cinema muto, "Cabiria", e al regista Federico Fellini che l'ha consacrata.

Cabiria, la prima vodka premium di Distilleria Schiavo

Così come le pennette alla vodka incarnano il richiamo nostalgico degli anni '80, Vodka Cabiria è un omaggio all'essenza del distillato, una rinascita che va controcorrente rispetto alle tendenze del momento. La volontà di Marco Schiavo è di restituire a un prodotto nobile come la vodka il suo splendore degli anni '80, un'epoca in cui la qualità e la tradizione erano le vere protagoniste.

Vodka Cabiria, nata dal fuoco della passione e della tradizione distillatrice di Distilleria Schiavo, si distingue per la tripla distillazione lenta di grani teneri italiani e l'uso di acqua del territorio vicentino, conferendo al prodotto un tocco di territorialità.

Mixology e piatti rétro

Vodka Cabiria si presta magnificamente alla mixology, come dimostrato dagli esperti del settore presenti al lancio, tra cui Giacomo Diamante, Massimo Cannizzaro e Mattia Coppo. Insieme a Gabriele Menini e al noto bartender Oscar Quagliarini, hanno creato cocktail esclusivi che celebrano l'eleganza e la versatilità della Vodka Cabiria, in abbinamento a piatti iconici degli anni '80.

Il cocktail di gamberetti in salsa rosa, un classico intramontabile di quel decennio, è stato abilmente accompagnato da un French 75 twist vodka. Le penne alla vodka, già protagoniste della rinascita culinaria degli anni '80, hanno trovato un compagno d'eccezione nel Bloody Mary a base di Vodka Cabiria. La combinazione delle note piccanti del cocktail con la cremosità della salsa alle penne ha reso il paring azzeccato e avvincente. Il manzo alla stroganoff ha invece trovato il suo compagno ideale nel sofisticato Vodka Martini. Per concludere, il profitterol al cioccolato è stato abbinato con un Espresso Martini, creando un finale dolce e avvolgente.

Di Indira Fassioni