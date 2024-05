“La Esse Romagnola” fa il bis portando a Milano Isola la cucina della Romagna

La “Esse" porta con sé un significato profondo radicato nella cultura e nella tradizione della Romagna. Si riferisce alla particolare pronuncia romagnola della lettera S, che dona al marchio La Esse Romagnola un'identità distintiva e facilmente riconoscibile, creando un legame tangibile con le radici della regione e trasmettendo ai clienti un senso di autenticità già dal primo approccio.

Ed è proprio grazie a questo senso di familiarità che La Esse Romagnola ha avuto grande successo anche a Milano, dove oggi espande la propria presenza con l'apertura del secondo ristorante nel vivace quartiere Isola. Questo nuovo punto di ristoro rappresenta un'ulteriore pietra miliare nella missione della marca di diffondere l'autentica cucina romagnola in tutto il mondo.

La nuova sede di La Esse Romagnola a Milano, caratterizzata da un design che richiama l'atmosfera delle tradizionali cascine di campagna, offre un ambiente accogliente e familiare. Il pavimento in legno, le pareti dall'effetto "consumato dal tempo" e le luci calde creano un'atmosfera suggestiva, mentre complementi d'arredo e oggetti d'epoca completano l'ambientazione. Ogni dettaglio, dalle balle di fieno alle spighe di grano, contribuisce a trasportare gli ospiti in un viaggio sensoriale attraverso l'entroterra romagnolo.

La proposta food

Il menu, curato con attenzione, offre un'ampia selezione di piatti tradizionali romagnoli, con un occhio di riguardo per gli ingredienti locali di alta qualità. Dai primi piatti di pasta fresca, realizzati secondo le ricette tramandate dalle 'zdore romagnole, ai secondi di carne, ai taglieri di salumi e formaggi artigianali, fino alle proposte vegetariane, ogni portata racconta la storia e la tradizione culinaria della Romagna. Tra i piatti iconici del locale spiccano i Passatelli, i Cappelletti, le Lasagne e gli Gnoccatelli, quest'ultimi serviti con una delicata fonduta di Taleggio e crumble di noci. Inoltre, gli amanti della cucina romagnola potranno deliziarsi con il Tagliolino La Esse, un piatto arricchito da una crema di Parmigiano Reggiano DOP, uovo poché e tartufo nero pregiato.

La posizione nel moderno edificio "Primo", caratterizzato da un'impronta ambientale di eccellenza come edificio NZEB (Nearly Zero Energy Building), sottolinea l'impegno di "La Esse Romagnola" per la sostenibilità e l'innovazione. Progettato dallo studio d'architettura Stefano Belingardi Clusoni BEST e dal team di design BE.ST Architects, "Primo" rappresenta un esempio di eccellenza nel panorama architettonico milanese.

Di Indira Fassioni