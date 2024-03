La cucina italiana interpretata nella Grande Mela

L'arrivo della cucina italiana a New York è stato un processo intrinsecamente legato alla storia migratoria degli italiani negli Stati Uniti. Nel corso del XIX e del XX secolo, milioni di italiani emigrarono verso l'America in cerca di nuove opportunità economiche, portando con sé non solo le proprie tradizioni culturali e culinarie, ma anche una profonda passione per il cibo.

Già nel tardo XIX secolo, quartieri come Little Italy a Manhattan diventarono il cuore della comunità italiana a New York, con ristoranti, caffetterie e botteghe che servivano autentici piatti regionali. Tuttavia, è negli anni del boom post-bellico che la cucina italiana ha iniziato a guadagnare una posizione di rilievo nella scena culinaria della città. Grazie alla diffusione della cultura italiana attraverso film, musica e letteratura, la cucina italiana divenne rapidamente popolare tra i newyorkesi. Negli anni successivi, l'arrivo di chef italiani di talento ha dimostrato che la cucina italiana poteva essere elevata a livelli di alta gastronomia senza perdere la sua autenticità. Oggi, New York continua ad essere un importante crocevia per la cucina italiana, con una vasta gamma di ristoranti che offrono interpretazioni tradizionali e moderne dei piatti italiani. Vediamone tre.

L’interpretazione classica di Fasano Restaurant

Posizionato strategicamente a due passi dalla prestigiosa Fifth Avenue, Fasano Restaurant rappresenta un fiore all’occhiello nella scena gastronomica di New York City. Questo ristorante offre un’interpretazione raffinata della cucina italiana, radicata nel ricco patrimonio gastronomico del gruppo Fasano.

Qui, gli amanti della cucina italiana troveranno piatti classici che abbracciano le tradizioni culinarie delle diverse regioni d'Italia, arricchiti da ingredienti pregiati come tartufo bianco e caviale, in un contesto che celebra l'eleganza e il buon gusto. Nella sala da pranzo principale, lo chef Nicola Fedeli propone piatti del nord Italia, come l'Ossobuco Alla Menighina con Risotto Alla Milanese e i Tortelli di Vitello con Fonduta di Parmigiano Reggiano, per offrire un'esperienza fine dining autentica. L'intima sala da pranzo privata, con una capacità massima di 26 ospiti, offre un'esperienza esclusiva per coloro che cercano un ambiente più intimo e riservato. Nell'Osteria di Fasano, invece, la cucina del Sud Italia prende vita con piatti come gli Spaghetti al Pomodoro, la Parmigiana di Melanzane e gli Scaloppini al Marsala, che richiamano i sapori e i profumi mediterranei.

L’interpretazione contemporanea di Fiorentini

Nel quartiere di Rutherford, nel New Jersey, c’è un ristorante fine dining che non si limita a seguire le orme degli stereotipi italiani, ma li ridefinisce in modo innovativo e sofisticato. Fiorentini ha rapidamente guadagnato riconoscimenti critici e si è affermato come una tappa imperdibile per gli amanti della buona cucina e per gli chef della Grande Mela.

Il nome Fiorentini viene da Antonio e Brenda, marito e moglie nonché cofondatori del ristorante, entrambi nativi di Firenze, ma incontrati e innamorati a New York nel 2017. L'elemento distintivo di Fiorentini risiede nella sua interpretazione contemporanea della cucina italiana. Lo chef Antonio, con le sue radici toscane, porta avanti una filosofia culinaria incentrata sull'uso di ingredienti di prima qualità, come verdure di stagione, frutti di mare sostenibili ed erbe aromatiche freschissime. Questi ingredienti vengono trasformati in opere d'arte che sposano sapori tradizionali con presentazioni raffinate e audaci.

Una delle esperienze culinarie più esclusive offerte da Fiorentini è la degustazione alla cieca allo chef table. Lo chef propone sette portate conducendo gli ospiti in un viaggio sensoriale attraverso la sua mente e la sua arte.

La pizza napoletana di Ribalta

Punto di riferimento per chi vuole mangiare una vera pizza napoletana a Ney Work, Ribalta accoglie gli ospiti con la calda ospitalità italiana. Alla guida Rosario e Pasquale, che hanno portato nel cuore della Grande Mela l’icona a tre colori. Nonostante la fedeltà alla tradizione, Ribalta abbraccia anche l'innovazione culinaria, offrendo una vasta gamma di condimenti fantasiosi per soddisfare ogni palato. Oltre alle pizze tradizionali, il menu vanta abbinamenti insoliti, dando ai clienti la possibilità di personalizzare la propria pizza, creando così un'esperienza unica e su misura.

Di Indira Fassioni