La cucina biologica, viva e vegetale di Simone Salvini

In una terra nota per le sue tradizioni culinarie legate alla carne, l'iniziativa di Salvini rappresenta un'alternativa più che una provocazione. L’obiettivo è offrire una scelta culinaria diversa e accessibile, mantenendo al contempo l’eccellenza qualitativa. La proposta è pensata per essere democratica, con piatti freschi, ideali per l'estate, sviluppati basandosi sui feedback e sui bisogni dei clienti.