L'Italia presente alla Coupe d'Europe de la Pâtisserie 2024

Manca pochissimo alla sfida per la Coupe d’Europe de la Pâtisserie, in programma domenica 21 e lunedì 22 gennaio 2024 a Lione, nel salone Sirha Europain (in programma a Parigi fino al 24 gennaio prossimo). Saranno 8 i Paesi europei che si contenderanno la Coppa e, in seguito, la possibilità di accedere alla Coupe du Monde de la Pâtisserie 2025, la più grande vetrina del settore a livello internazionale.

La Coupe du Monde de la Patisserie è la più prestigiosa delle competizioni internazionali di pasticceria. Nata nel 1989 per volontà del MOF Gabriel Paillasson con l’intento di promuovere e valorizzare la professionalità della pasticceria, è il premio più ambito e difficile da conquistare.

I pasticceri avranno a disposizione cinque ore e mezza per presentare i 16 dessert da degustazione e due pezzi artistici, oltre ad un buffet. Si tratta di una grande novità all’interno del regolamento Coupe du Monde: fino alla scorsa edizione, infatti, le squadre sul podio accedevano automaticamente al mondiale successivo. Nel 2023 l’Italia si è classificata terza, con il team composto da Alessandro Petito, Martina Brachetti e Jacopo Zorzi con presidente Alessandro Dalmasso, le cui creazioni avevano come tema il cambiamento climatico.

Da quest’anno, invece, ci sarà questa importante preselezione, una nuova tappa che vedrà l’Italia impegnata

con la nuova squadra formata da Vincenzo Daloiso, campione italiano di Pasticceria Seniores 2023, e

Raimondo Esposito, argento alla Coupe d’Europe du Sucre 2023. La gara sarà il primo palco per la neoeletta squadra italiana, che si batterà con le eccellenze europee della pasticceria.

Gli ultimi mesi sono stati intensi e impegnativi: la squadra italiana si è allenata con totale dedizione per raggiungere l’obiettivo e mantenere alto il nome dell’Italia, riconfermando la bravura, la maestria e la grandezza della cultura dolciaria italiana, grazie al lavoro di gruppo reso possibile dall’intervento concreto del comitato allenatori, costituito dai campioni del mondo, insieme al presidente Alessandro Dalmasso e a tutto il Club.

Il Club Italia

Istituito nell’aprile 2000 con lo scopo di formare adeguatamente il team italiano per l’evento mondiale di Lione, il Club Coppa del Mondo di Pasticceria - Selezione Nazionale Italia ha la finalità di selezionare, preparare ed accompagnare la squadra e la delegazione italiana a Lione. Tutte le attività di promozione, selezione ed allenamento sono possibili grazie al sostegno e alla collaborazione di un insieme di Aziende che credono nell’iniziativa.

Fondamentale il prezioso contributo dei soci fondatori del Club Italia, nonché partner: Agrimontana, CAST Alimenti, Conpait, Pasticceria Internazionale (Chiriotti Editori), Valrhona. Senza dimenticare i partner ufficiali, grandi realtà di settore che con il Club Italia hanno creduto e credono nell’eccellenza dell’alta pasticceria tricolore, tra cui AMPI, Molino Dallagiovanna e molti altri, oltre ai partner che, mettendo a disposizione strumenti, ingredienti e materiale per il miglior svolgimento degli allenamenti, contribuiscono al successo del Team: Artebianca, Appennino Food, Bravo, Solchim.

