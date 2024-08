L’anguria è la protagonista dell’estate

Non è estate senza anguria: buona, nutriente, apprezzata da tutti, è il frutto protagonista della stagione estiva, consumato sotto forma di granita, cocktail o piatto freddo. Con un elevato contenuto d’acqua, di vitamine A, B6 e C, e di minerali, in particolare potassio, magnesio e fosforo, svolge un’azione antiossidante e previene l’invecchiamento cellulare.