IXX Asta Mondiale del tartufo bianco d’Alba

Ufficio stampa 1 di 8 Ufficio stampa 2 di 8 Ufficio stampa 3 di 8 Ufficio stampa 4 di 8 Ufficio stampa 5 di 8 Ufficio stampa 6 di 8 Ufficio stampa 7 di 8 Ufficio stampa 8 di 8 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Grazie all’organizzazione da parte dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour e con il principale supporto della Regione Piemonte, i nobili spazi del maniero appartenuto al grande statista piemontese Camillo Benso Conte di Cavour saranno di nuovo teatro della manifestazione a finalità benefica legata al prestigiosissimo Tuber magnatum Pico, dove gli appassionati del gusto che nel mondo apprezzano l'enogastronomia di Langhe, Roero e Monferrato, si contenderanno i lotti del fungo ipogeo in abbinamento ai grandi formati di Barolo e Barbaresco, grazie alla collaborazione con il Consorzio Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani. Con la sala di Grinzane Cavour gareggerà, in diretta satellitare, Hong Kong, dove l'Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba può contare sul sostegno dello chef stellato Umberto Bombana. È all'interno del suo ristorante “8 1/2 Otto e Mezzo Bombana”, infatti, che la metropoli orientale esprimerà il proprio apprezzamento per i lotti battuti, con l'obiettivo di portare sostegno attraverso i fondi raccolti all'Istituto Mother's Choice, associazione benefica che aiuta molti bambini in difficoltà e senza famiglia, con lo scopo di dare speranza e cambiare le loro prospettive di vita. E dopo l'importante esperienza fatta con la città di Dubai lo scorso anno, l'Asta farà ritorno negli Emirati Arabi Uniti, con rilevanti novità e con l’intento di continuare a sviluppare sinergie finalizzate ad intercettare turismo internazionale d’eccellenza, interessato a visitare il nostro territorio.



A condurre l'Asta 2018 sarà la presentatrice televisiva Caterina Balivo, affiancata dall’"amico dell’Asta" Enzo Iacchetti. Ogni edizione dell'Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba, inoltre, celebra i migliori chef del mondo e la loro maestria nell'impiego del pregiato fungo. Quest'anno il riconoscimento di Ambasciatore del Tartufo Bianco d'Alba nel Mondo andrà a Enrico Cerea, primogenito di Bruna e Vittorio, famiglia marchio d’eccellenza internazionale della ristorazione e dell’accoglienza. Insieme ai quattro fratelli e alla mamma, nel ristorante tre stelle Michelin “Da Vittorio”, a Brusaporto (a un passo da Bergamo), lo chef sviluppa il concetto di “Tradizione lombarda e genio creativo”, rappresentativo dello stile della famiglia Cerea che, da oltre 50 anni, traccia i nuovi orizzonti della ristorazione. Il ricavato complessivo dell'edizione 2017 dell’Asta è stato di 370.000 euro. A Hong Kong è stato devoluto all'Istituto Mother's Choice per i bimbi orfani e le giovani mamme in difficoltà, mentre la somma raccolta a Grinzane è stata destinata in parte alla Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra Onlus. Il lotto finale, del peso complessivo di 850 grammi, è stato conquistato dalla platea cinese dal finanziere Eugene Fung di Hong Kong in diretta con gli Emirati Arabi e le Langhe, per la ragguardevole cifra di 75.000 euro.



IX Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba Castello di Grinzane Cavour - Via Castello, 5 - Grinzane Cavour (CN)



Di Indira Fassioni www.nerospinto.it