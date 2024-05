Il ristorante non convenzionale della baia di Alassio

Le definizioni sono come impronte di un momento, tracce che delineano il percorso di un luogo ma che, spesso, non riescono a catturarne l'essenza mutevole. La Taskita, nata come tapas bar ad Alassio, oggi sfida le etichette e si erge come un'entità gastronomica completa e variegata. Sebbene l'approccio dello "sharing" resti il filo conduttore della sua anima, i piatti proposti non possono più essere ascritti alla semplice categoria di tapas. Sono creazioni eclettiche, affascinanti, che sfidano le convenzioni e le aspettative gastronomiche. Qui, non esiste più la rigida distinzione tra primo e secondo; ogni morso è un viaggio attraverso culture e sapori del mondo che si fondono sul palato, deflagrando i sensi.

Il cuore di questa trasformazione risiede nel nuovo menu, frutto di una ricerca incessante e di ispirazioni provenienti da ogni angolo del globo. Evidente fin dalla proposta light lunch ma ancor più nel menu cena, La Taskita abbraccia la diversità culinaria, offrendo un ventaglio di sapori che stupisce senza deroghe. Bri e Roby, fondatori e custodi dell'anima di La Taskita, condividono la loro visione: "Il nostro obiettivo è sempre stato quello di offrire un'esperienza culinaria unica e non convenzionale. Con questa trasformazione da Tapas Bar a Ristorante, intendiamo arricchire ulteriormente l'offerta gastronomica del locale, mantenendo al contempo intatte la ricerca e il concetto di sharing". Ma non è stata solo la proposta food a subire una metamorfosi. Anche la beverage list è stata rinnovata, curando una drink list e una selezione di vini da tutto il mondo studiati per esaltare l'esperienza culinaria proposta con pairing ad hoc. In questa evoluzione, La Taskita non solo ridefinisce il concetto di ristorazione, ma si trasforma in un crocevia di culture, sapori e storie.

Il nuovo menù cena di La Taskita

Tra le proposte iniziali spiccano la Croqueta di pancetta iberica, croccante e avvolta in una delicata maionese alla paprika, e il Wafè di Pandebono, dove la tenerezza della tartare di fassona si sposa con la maionese di aji rocoto e le note aromatiche del tartufo nero. Il sorprendente Scallop roll, con pane al curry nero e capasanta cruda, offre un mix di sapori orientali e mediterranei, mentre i Churros con il culatello di Zibello DOP ci trasportano in un viaggio tra le tradizioni culinarie spagnole e italiane. Per i palati in cerca di avventure più speziate, il Chicken satay, con i suoi spiedini di pollo marinati al latte di cocco e curry rosso, è un'opzione irresistibile. L'esotico Ceviche di ricciola, con leche de tigre al rabarbaro e purea di patate dolci, porta i commensali direttamente sulle coste dell'America Latina. Le Empanadas sono autentiche delizie che rappresentano la tradizione culinaria sudamericana in tutto il suo splendore. Per i vegetariani, il Gyoza di cacao e la Tetela, con ripieno di verdure di stagione e scamorza affumicata, offrono un'alternativa gustosa e appagante. I dolci non sono scritti in menu perché cambiano di giorno in giorno, in base alla creatività della Chef.

Di Indira Fassioni