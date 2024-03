Il progetto innovativo di Lungoparma in tavola

Le migliori tavole dei ristoranti di Milano si preparano ad essere deliziate dal bon vivre e dall’eleganza dei vini Lungoparma, brand identificativo della tradizione parmense, i cui prodotti nascono dalla passione costante e dalla continua ricerca della migliore qualità.

Nasce così il progetto “Lungoparma in tavola”: un nuovo format ideato da Ilona Shekatur, Brand Manager di Lungoparma e Responsabile Creativa di tutti i progetti ad esso legati, in collaborazione con Susanna Amerigo, esperta di vini ed eventi dedicati al comparto.

Un format unico, che prevede la realizzazione di un menu ad hoc che si abbini ai tre vini iconici della Maison vitivinicola Lungoparma: il Classico, il Bianco Reale e il Quota 16. Tre vini che si distinguono per la loro eleganza e le loro caratteristiche uniche.

Il prossimo appuntamento è previsto per mercoledì 20 marzo nel ristorante di Daniel Canzian. Lo chef, nota firma gastronomica del panorama meneghino grazie alla sua cucina semplice e raffinata, ha così commentato: “Sono molto felice di far parte di un progetto che pone al centro eleganza e qualità promuovendo le eccellenze nostrane. Ho pensato a un menù che valorizzi le caratteristiche dei vini Lungoparma non solo dal punto di vista dei sapori; alcune portate sono un chiaro tributo al territorio emiliano, altre un elogio alla raffinata semplicità che connota la tradizione gastronomica di quelle zone. Una cucina sincera, come piace a me”.

Il menu dello chef sarà così composto:

Gnocco fritto, spalla di San Secondo e senape

Tortelli all’emiliana, infuso di pomodoro e menta

Tenero di pollo alla Marengo

Meringata “Charles Petillon” alle nocciole, vaniglia e cannella

Piccola pasticceria

I vini Lungoparma in abbinamento saranno:

Brut "Il Classico" LungoParma 30 mesi sui lieviti Pinot Nero e Chardonnay

Reale LungoParma 2021 Malvasia di Candia aromatica

Quota 16 LungoParma Barbera e Merlot

“Siamo molto orgogliosi di presentare i nostri vini presso Daniel Canzian” dichiara Ilona Shekatur. “L’evento è per noi il modo più conviviale per fare cultura e avvicinare il pubblico al nostro mondo. Daniel Canzian è un partner perfetto per valorizzare le caratteristiche dei nostri prodotti, lasciando nei partecipanti, grazie alla particolarità del menù, un segno sicuramente tangibile e duraturo nel tempo”.

Di Indira Fassioni