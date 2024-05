Il nuovo numero di Cotto e Mangiato Magazine del mese di Maggio

Tante ricette salvatempo perfette per un aperitivo o come piatto unico

Il numero di Cotto e Mangiato Magazine del mese di Maggio propone tante ricette golose e saporite che soddisfano tutti i gusti.

L'elemento principale di tante ricette è la pasta sfoglia, disponibile pronta all'uso in forma rettangolare o quadrata, subito utilizzabile per creare una grande varietà di piatti gustosi in poco tempo.

Torte salate, strudel, triangoli ripieni e fagottini sono solo alcuni esempi di tutte le sfiziosità che potete preparare modellando la pasta sfoglia.

Una volta farcita con tutti gli ingredienti (dalla carne ai formaggi, passando per le verdure), potete spennellarla con il tuorlo d'uovo per ottenere una crosticina dorata e croccante.

La pasta sfoglia è inoltre l'ingrediente base di molte ricette "svuotafrigo" che vi permettono così di cucinare senza sprechi dando sfogo alla vostra fantasia.

Sfiziose e originali, le ricette stagionali di Tessa Gelisio sono caratterizzate da semplicità di esecuzione, occhio ai tempi e al riutilizzo degli avanzi: un vero e proprio imperdibile "salvavita" in cucina.

