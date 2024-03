Il nuovo cocktail bar dall'anima cinese a Milano

Element Ba è un'evoluzione contemporanea di una lunga tradizione. Mentre i cocktail bar cinesi hanno storicamente rappresentato luoghi di incontro e socializzazione profondamente radicati nella cultura locale, Element Ba si distingue per la sua fusione tra l'autenticità della gastronomia cinese e l'eleganza moderna milanese. Questa combinazione offre agli ospiti un'esperienza sensoriale e culturale che incarna l'essenza dell'aperitivo, diventando così un punto di riferimento per coloro che desiderano esplorare nuove dimensioni del gusto e dell'incontro sociale.

In una posizione strategica, a pochi passi dalla stazione della metropolitana Garibaldi, nel quartiere Isola di Milano, il locale vanta un design sofisticato ma al tempo stesso rilassato, avvolgendo i clienti in un'atmosfera che oscilla con naturalezza tra l'animato e l'elegante, rendendolo un ambiente ideale sia per incontri professionali che per riunioni intime.

Ashley Yang e Lorenzo Hu sono i due giovani proprietari, che hanno ideato e strutturato il concept del locale: "Vogliamo offrire ai nostri ospiti un luogo dove possono sperimentare la bellezza dei sapori orientali in un contesto moderno e accogliente. Siamo fiduciosi che Element Ba diventerà una tappa imperdibile per gli amanti dei cocktail e della buona cucina orientale nella città di Milano", affermano i due fondatori.

Dim sum e drink list orientale

Il menu culinario di Element Ba celebra la ricca tradizione gastronomica orientale, in particolare quella cinese. La sua proposta culinaria, interamente asiatica, presenta una selezione esclusiva di Dim Sum, preparati nel famoso laboratorio del ristorante Mu Dim Sum, riconosciuto come il tempio della cucina cinese a Milano. Questa fusione di sapori orientali e la maestria nel preparare cocktail da parte del bar manager Massi Yu rendono l'happy hour un'esperienza divertente e indimenticabile. Il menu Dim Sum per l'aperitivo offre una vasta varietà di farciture, tra cui totano al Nero di Seppia, gamberi e spinaci, pollo, verdure, manzo, charsiu (coppa di maiale caramellato) e mezzaluna nel bosco. Oltre ai Dim Sum, l'aperitivo include anche involtini primavera, edamame e Würstel taiwanese di maiale.

Anche la cocktail list, dai drink delicati arricchiti con sake alle creazioni con il litchi, è una fusione armoniosa di ispirazioni orientali, meticolosamente selezionate da Massi Yu. Tra classici reinventati e creazioni innovative, la drink list soddisfa palati diversi, garantendo un equilibrio perfetto tra sfumature orientali e profili di gusto decisi. Il bar offre anche una vasta gamma di vini, birre artigianali e bevande analcoliche.

Di Indira Fassioni