Il brindisi perfetto per San Valentino

Per aggiungere atmosfera a una serata a due, si può scegliere l'abbinamento più giusto con quello che avremo deciso di consumare a cena per alzare i calici all'amore che desideriamo celebrare

Il 14 febbraio è un'occasione straordinaria per esprimere amore attraverso gesti romantici e per fare un brindisi con la persona amata. Ma con che cosa riempire i bicchieri? Ecco quattordici bottiglie selezionate con cura per sorprendere e deliziare il giorno di San Valentino.

Tsarine Cuvée Orium Il romanticismo trova la sua espressione ideale nello Champagne, e la Tsarine Cuvée Orium incarna perfettamente l'equilibrio tra finezza e ricchezza. Il suo colore oro ramato e le bollicine fini si sposano con un bouquet complesso di fiori bianchi e frutti carnosi, seguito da un finale tonico. Un'esperienza gustativa indimenticabile per un brindisi romantico a due.



Varichon & Clerc Dalle colline della Savoia, in Francia, il Varichon & Clerc Brut Blanc de Blancs è una meravigliosa scelta romantica. Caratterizzato da un microclima continentale e circondato dalle Alpi, questo cremant offre un'acidità vibrante e finiture precise. Il blend di cinque varietà di uva a bacca bianca, affinato per 15 mesi sui lieviti, regala profumi di fiori bianchi e la ricchezza dei frutti carnosi.



Amarone Della Valpolicella Classico DOC 2013 Bertani Per una cena romantica l'Amarone della Valpolicella Classico DOC 2013 di Bertani è un vino perfetto, complesso e raffinato. Le sfumature di violette, prugna in confettura e liquirizia si sposano perfettamente con carni rosse, selvaggina e formaggi stagionati.



Tito's Vodka La vodka di Tito's, nata negli Stati Uniti ad Austin nel 1997, rappresenta la prima distilleria del Texas, quando Bert Beveridge, detto “Tito” dagli amici, fonda la Fifth Generation, per creare un distillato di altissima qualità, anzi la migliore al mondo e proporla ad un prezzo ragionevole. La vodka prodotta da questa micro distilleria utilizza esclusivamente il mais come materia prima e viene sottoposta a sei distillazioni secondo il metodo still pot, per raggiungere il grado di purezza e qualità desiderato. Questo lungo processo garantisce risultati ottimali, apprezzati sia da esperti ed intenditori che dai neofiti. Per la distillazione del mais, è usato infatti lo stesso metodo normalmente adottato per gli scotch single malt e per i più fini cognac francesi, e sei processi di distillazione per ottenere la purezza del prodotto tanto ricercata.



Amaro Arànciu Antonio Piana, innamorato di Agnese nella pittoresca Sicilia, vide il suo amore sfidato quando lei ricevette una proposta di lavoro a Milano. Nonostante la distanza, Antonio fece frequenti viaggi per vederla, portando dalla Sicilia cioccolatini con scorza d'arancia, unendo così il meglio della sua Terra alla passione per Arànciu. Un connubio speciale che conquistò il cuore di Agnese, nonostante la separazione geografica. Da questo amore nacque ad Antonio l'idea dell’amaro Arànciu – un’infusione di erbe aromatiche e scorze di arancia rosse siciliane realizzata da Mangiantosa – che perfettamente si combina al delizioso cioccolato, non solo siciliano: una vera e propria melodia di sapori che riesce a legare i cuori degli innamorati anche a San Valentino.



Kbirr La birra Kbirr, con le sue sei varianti ispirate al dialetto napoletano, nasce dalla passione di Fabio Ditto. Con Kbirr, Fabio Ditto non ha solo creato dei prodotti da bere (con il mastro birraio Achille Certezza) ma ha anche narrato delle storie tramite sei etichette che omaggiano la città di Napoli, tra cui #CUOREDINAPOLI che nasce come progetto culturale. #CUOREDINAPOLI è stato identificato nel tempo come vero e proprio city brand, in cui la città si riconosce nei contenuti e nell’immagine visiva, studiato dalla Accademia delle Belle Arti di Napoli. American Pale nasce nel segno di questa contaminazione e ricorda l’ultimo (in ordine temporale) scambio culturale napoletano, laliberazione da parte degli americani. La Birra infatti è realizzata con luppoli americani ma ha uno stile e una produzione 100% napoletana.



Vini Roma Doc La denominazione Roma Doc ha radici che risalgono al 2011, quando un gruppo di aziende distribuite su circa 175 ettari vitati nell'area laziale intorno a Roma costituì l'Associazione Produttori Vini DOC Roma. Questa iniziativa nacque dalla consapevolezza delle potenzialità del territorio e della forza del nome della Città Eterna, con l'obiettivo di promuovere e tutelare il suo prestigioso nome in Italia e nel mondo. Il Disciplinare del Roma Doc contempla diverse tipologie di vini, come "bianco", "rosso", "rosso riserva", "rosato", "Romanella" spumante, "Malvasia puntinata", "Bellone", e successivamente la tipologia "amabile". I vigneti che producono questi vini sono situati in varie aree del Lazio, comprese le zone litoranee, la Sabina romana, i Colli Albani, i Colli Prenestini e parte della campagna romana, in provincia di Roma. vino includono "bianco," "rosso," "rosso riserva," "rosato," "Romanella" spumante, "Malvasia puntinata," "Bellone," e "amabile."



Segura Viudas Brut Reserve l Segura Viudas è un'opera d'arte effervescente. Classificato come spumante Metodo Classico, è composto da una sapiente miscela di uve autoctone della Catalogna: Macabeo al 50%, Parellada al 35% e Xarel-Lo al 15%. La fermentazione avviene con lieviti selezionati, seguendo il Metodo Classico che conferisce al vino la sua distintiva complessità e equilibrio. Il Segura Viudas Brut Reserve si eleva attraverso una maturazione minima di 15 mesi sui lieviti prima del dégorgement, sviluppando così una raffinatezza e una struttura uniche. Per apprezzarne appieno le sfumature gustative, si consiglia di servirlo a una temperatura non superiore ai 10 gradi. Questo spumante si sposa splendidamente con deliziosi gamberi crudi o gamberoni arrosto "a la plancha", creando un connubio culinario che delizia il palato con ogni sorso.



Adamus Organic Dry Gin Signature Edition 2023 Adamus Signature 2023 rappresenta un simbolo di ambizione: una bottiglia esclusiva per gli appassionati del marchio e una concezione unica e pionieristica nel mondo dei gin. Infatti il Gin viene invecchiato in antiche botti di famiglia di quercia baga sono state recuperate e, grazie alle sapienti mani del Maestro Distillatore Rui Cruz. Ogni bottiglia numerata è un invito a gustare l'armonia accuratamente raggiunta tra la storia racchiusa nelle botti di famiglia e l'esperienza contemporanea che ha plasmato questa notevole espressione distillata. Organico, vegano, ben strutturato, equilibrato e con caratteristiche balsamiche che conferiscono una maggiore profondità e persistenza



ROCCAFIORE Prova d’Autore Un vino rosso corposo e intenso, affinato per due anni in barrique, che nasce dal blend di Montepulciano, Sagrantino e Sangiovese, coltivati sulle colline di Todi. Note intense di frutta sotto spirito, cacao, liquirizia e vaniglia compongono il profilo olfattivo. Un'autentica prova d'amore con carattere, potenza e calore, bilanciati da un buon tannino e una viva freschezza.



Santa Ana Si tratta di un gin filippino unico, creato dai produttori del rinomato Rum Don Papa. La sua produzione avviene mediante l'infusione in alcol di diverse botaniche, tra cui ginepro, coriandolo, limone, arancia amara, radice di angelica, radice di iris e altre 4 botaniche filippine. Fra gli ingredienti spiccano i fiori dell'albero di Ylang Ylang, noti per essere uno degli elementi del profumo Chanel n°5, insieme ad Alpinia, Calamansi (il lime delle Filippine) e le arance Dalandan. Il gin viene successivamente imbottigliato in un'elegante bottiglia di vetro ispirata all'art déco, adornata da una splendida scena della giungla. Al naso e al palato, si manifesta con delicatezza e note floreali, completate dal fresco sapore degli agrumi tropicali. Un gin esotico perfetto per aggiungere un tocco speciale al tuo Gin Tonic.



Savoia Americano Questo un vino aperitivo che unisce preparato con vino Marsala Fine DOC, invecchiato per 14 mesi in botte di quercia, offre un perfetto bilanciamento di contrasti e un gusto amaro-dolce grazie al suo ricco bouquet di aromi: dall’arancia amara alla genziana, dai sentori di angelica al rabarbaro al legno di quassia, fino al bergamotto IGP. Il cardamomo bianco, la cannella e lo zenzero, uniti a un tocco di vaniglia del Madagascar e all’uva passa siciliana, aggiungono invece dolci toni speziati. Alla vista, poi, la bottiglia ammalia per il suo design esclusivo, diventando anche un’ottima idea regalo per San Valentino, adatto per tutti essendo anche certificato vegano.



Grayasusi etichetta rame Un Vino Rosato unico, il "Grayasusi Etichetta Rame," nasce da uve di gaglioppo vinificate in acciaio. Biologico e proveniente dalla Val di Neto, offre freschezza, sapidità e un sorso ricco di frutta e vitalità. Il compagno ideale per una cena romantica.



Ginarte Pomegranate Un distillato che offre una complessità di sapori ampia e bilanciata. Il gusto distintivo del frutto del melograno si fa strada attraverso i tipici sentori di ginepro, per poi fondersi con la vivacità erbacea e resinosa delle altre botaniche dell’arte e quelle più mediterranee. Il corpo è setoso, vellutato, con un finale persistente e una gradevole sensazione rinfrescante e fruttata sul palato. La bottiglia di Ginarte Pomegranate, basata sul design sofisticato delle bottiglie di Ginarte, cattura lo sguardo per le eleganti serigrafie dal rosso intenso, che richiamano il colore vibrante del frutto del melograno.

Di Indira Fassioni