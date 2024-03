Il 3 marzo è il Moscow Mule Day

Si celebra ogni anno la giornata dedicata a uno dei cocktail più amati al mondo, nato in un bar di New York nel 1941

Si chiama “Moscow” ma di russo non ha nulla, tranne che il distillato di base, ossia la vodka. Il Moscow Mule è uno dei cocktail più in voga del momento e tra i più richiesti al mondo, con quel suo gusto un po’ retro ma unico nel suo genere, la cui giornata ricorre ogni anno il 3 marzo, nel così chiamato Moscow Mule Day.

La storia del Moscow Mule

Tutto nasce nel 1941 al Chatham, un bar di New York: qui, John G. Martin e Jack Morgan, due imprenditori disperati, si ritrovavano per cercare di risollevare le sorti delle loro attività. Martin non riusciva a distribuire la sua vodka Sminoff negli Stati Uniti, mentre Morgan, proprietario del Cock'n'Bull Tavern su Sunset Boulevard, il locale più cool di Hollywood, stava cercando di lanciare senza successo la sua marca di Ginger Beer, un soft drink a base di zenzero.

Così, i due decisero di unire insieme gli ingredienti, aggiungendo del lime: la leggenda racconta che il cocktail che ne venne fuori era aspro, tanto che in gola “scalciava come un mulo”. Ma la versione ufficiale afferma che, a quel tavolino del Chatham, si sedette una terza imprenditrice, che aveva da smaltire un intero stock di mug da 5 once con inciso sopra un simpatico asinello, in cui venne bevuto quel primo drink “sperimentale” e, da lì in seguito, tutti gli altri.

Protagonista di numerose bevute degli anni 50, da Los Angeles a Manhattan, inizialmente conosciuto come Vodka Buck (poiché facente parte dei Buck Cocktail a base di Ginger Ale o Ginger Beer), la moda del Moscow Mule portò la vodka al successo e finalmente riuscì a conquistare l’America. Il cocktail fece la fortuna della Smirnoff, tanto che venne lanciato un bicchiere speciale dedicato: una tazza in rame con un mulo sopra, in onore degli inventori.

La ricetta ufficiale

A cura dell’IBA (International Bartenders Association), che assegna al cocktail un grado alcolico di circa 38,8% Vol. ecco la ricetta ufficiale per preparare un Moscow Mule ad hoc.

Ingredienti: 45 ml di Smirnoff Vodka, 120 ml di Ginger Beer, 10 ml di Succo di lime fresco, 1 fetta di lime per decorare.

Preparazione: Riempite di ghiaccio un bicchiere tumbler alto (highball) o la classica copper mug (bicchiere di rame). Unite la vodka al Ginger Beer, aggiungete succo di lime e guarnite con una fettina di lime. È possibile aggiungere anche del cetriolo fresco, dello zenzero fresco e qualche foglia di menta. Nella variante London Mule, si sostituisce la vodka con il gin.

Moscow Mule Day: twist e rivisitazioni di un grande classico

KAFFIR MULE - Santa Cocktail Club, Firenze

Un’interessante rivisitazione del classico e richiestissimo Moscow Mule in chiave moderna, realizzato dal bartender Simone Covan, in cui Vodka e Ginger Beer vengono sostituite con Pisco e soda al Kaffir lime. Un drink dagli aromi freschi e vegetali, arricchito dal burro di arachidi che ne definisce una marcata rotondità. Un cocktail che appare “complesso” a livello di struttura ed ingredienti, ma al palato risulta piacevole e di facile beva.



4,5 cl Pisco "Puro Quebranta" infuso al Burro di Arachidi

2 cl Cordiale Lime e Zenzero

A riempire: Soda alle foglie di Kaffir Lime

PURPLE MULE - Element Ba, Milano

Il cocktail bar aperto nel quartiere Isola da Ashley Yang e suo marito Lorenzo Hu, è il nuovo tempio d’Oriente dedicato agli amanti del rituale dell’aperitivo, in cui la tradizione gastronomica cinese si sposa con un tocco di modernità e accoglienza milanese. Il barmanager Massi Yu ha realizzato questo twist del Moscow Mule a base di sciroppo di dragonfruit.

Belvedere Vodka

Dragonfruit syrup

Lime fresco

Ginger beer

Zenzero

MOSCOW MULE TWIST - DiVerso, Palermo

Il bartender Angelo Sangu del Risto&WineBar palermitano rivisita il Moscow Mule in due versioni: una nel classico bicchiere in rame, mentre l’altra invece viene realizzata in un bicchiere di ghiaccio intagliato realizzato interamente a mano da Angelo proprio per questo cocktail. La variante consiste nell’aggiungere in macerazione nel cordial solo delle foglie di basilico.

Vodka Stolichnaya

Cordial di lime zenzero e basilico

Ginger beer

Di Indira Fassioni