Sláinte! Ogni anno il 17 marzo si celebra il St. Patrick’s Day, ossia la festa del santo patrono d’Irlanda, la più importante dell’intera Repubblica d’Irlanda. Un’occasione in cui Dublino e la nazione intera si tingono di verde e si animano con festeggiamenti, concerti, parate e, naturalmente, cibo e drink a tema.

La giornata della Festa di San Patrizio, chiamata in gergo anche St. Paddy, richiama giovani e turisti da tutto il mondo in un unico grande evento gioioso e colorato che si snoda fra feste, fuochi d’artificio, fiumi di birra Guinness e concerti di musica tradizionale irlandese nei pub, in un’atmosfera unica e coinvolgente che dai locali si riversa per le strade e le piazze della città. Gli irlandesi celebrano San Patrizio in casa o al pub con gli amici: è d’obbligo indossare il trifoglio d’Irlanda o un indumento verde.

La leggenda

Celebre la leggenda del pozzo di San Patrizio, il pozzo senza fondo da cui si aprivano le porte del Purgatorio. La grotta, murata per volere di papa Alessandro VI nel 1497, era localizzata su un isolotto del Lough Derg (denominato Purgatorio di San Patrizio), dove poi venne costruita una chiesa, oggi meta di pellegrinaggio penitenziale per molti fedeli. Da qui, nacque il detto “come il pozzo di San Patrizio”, espressione è riferita a un qualche cosa che impegna enormi risorse ed energie senza però raggiungerne mai l'obiettivo.

Le ricette dei cocktail a tema

Negli ultimi anni anche in Italia si festeggia San Patrizio, con coloratissime parate che sfilano con in mano tumbler di whisky in attesa dell’arrivo dei leprecauni, i folletti dalla barba rossa e dai grandi cappelli a cilindro. Ecco, dunque, tre ricette di cocktail a tema St. Patrick’s Day di tre bartender di tutta Italia.

SLAINTE - Oro Whisky Bar, Roma

Un brindisi con questo collins a base Irish Whiskey: oltre al whiskey, in questo cocktail troviamo uno shrub di verbena e alchechengi (lo shrub è uno sciroppo a base di aceto, in questo caso aceto di riso e di mele), del bitter alla prugna e ORGANICS Bitter Lemon by RedBull. Sul bicchiere è presente un altro elemento fruttato, ovvero una pittura a base di pomodori secchi.

45ml Irish Whiskey

20ml Alchechengi & Verbena Shrub

10ml Lemon Juice

3 drops Plum Bitter

ORGANICS Bitter Lemon

Shamrock - Sentaku Izakaya, Bologna

Come celebrare al meglio il giorno di San Patrizio in un drink se non con una rivisitazione in chiave mixology del famoso Irish Coffee, firmato da Andrea Natalino di Sentaku Izakaya. Il nome del drink è un vero tributo all’Irlanda, con un tocco contemporaneo e internazionale. Combinando ingredienti iconici con influenze giapponesi, questo cocktail offre una nuova interpretazione dei sapori classici di San Patrizio.

Utilizzo di Shake + sifone

45ml Japanese Whiskey

75ml Calpis and Matcha cordial

Coffee and Guinness hot foam



Patrick's hand di The Spirit Milano



Un'omaggio all'Irlanda attraverso due dei prodotti più celebri, il whiskey (rigorosamente con la e) e la birra Guinness, utilizzati per creare una variante sul più classico degli old-fashioned.



50ml Irish whiskey

10ml Guinnes syrup

4 dashes bitter aromatico

Versare lo sciroppo di birra all'interno di un bicchiere old-fashioned, aggiungere le gocce di bitter e mescolare. Versare il whiksey all'interno del bicchiere, colmare di ghiaccio e mescolare delicatamente. Guarnire con peel di arancia.

Di Indira Fassioni