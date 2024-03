I dolci di Iginio Massari Alta Pasticceria per la Giornata Internazionale della Donna

Dalle praline in cinque varianti alla Torta Mimosa fino al Maritozzo limited edition, ecco le dolci proposte del Maestro dei Maestri Pasticceri italiani

Se si parla di Alta Pasticceria, si parla di Iginio Massari. Il Maestro dei Maestri Pasticceri italiani, fondatore di AMPI (Accademia dei Maestri Pasticceri Italiani) e consigliere di Relais Dessert, è considerato il più grande Pasticcere italiano nel mondo, con il merito di aver elevato la cultura della pasticceria italiana alla sua massima espressione.

Non possono mancare, quindi, i dolci della linea Iginio Massari Alta Pasticceria, creati ad hoc in occasione della Giornata Internazionale della Donna: un mix di tradizione e innovazione per celebrare tutte le donne nella storica ricorrenza dell’8 marzo.

La proposta comprende le Gelatine ai gusti mimosa, violetta e rosa e le Praline pensate appositamente per la Giornata Internazionale della Donna, realizzate in cinque varianti: cioccolato bianco con ganache al limoncello, cioccolato bianco con cremino alla nocciola, cioccolato bianco con ganache al gin e zafferano, cioccolato bianco con ganache al frutto della passione, cioccolato fondente con ganache al lampone.

Imperdibili i nuovi Macarons ai gusti gin e zafferano, nocciola e frutto della passione. Immancabile poi la Torta Mimosa, realizzata con crema chantilly all’italiana e pan di Spagna inzuppato al maraschino che ne esalta i profumi.

Un altro dolce omaggio alle donne è la Monoporzione Mimosa con base frolla, crema bavarese alla vaniglia e pan di Spagna aurora alle mandorle inzuppato con rum. Infine, anche l'iconico Maritozzo di Iginio Massari Alta Pasticceria viene proposto in una nuova edizione limitata per la Giornata Internazionale della Donna: una soffice pasta brioches, leggera come una nuvola, accoglie al suo interno un cuore di crema pasticcera, fragole fresche e panna montata con olio essenziale di mimosa.

Di Indira Fassioni