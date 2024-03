Identità Milano 2024: debutto per un'icona dell'industria molitoria piacentina

Molino Dallagiovanna, icona nell'industria molitoria piacentina, si prepara per il suo debutto al Congresso di Identità Milano 2024. L’evento, giunto alla sua diciannovesima edizione, si svolgerà dal 9 all'11 marzo 2024 presso l’Allianz MiCo, promettendo tre giorni di ispirazione, innovazione e, soprattutto, di disobbedienza.

Sabrina Dallagiovanna, Sales Marketing Manager di Molino Dallagiovanna, sottolinea l'importanza di affrontare la sfida tematica di quest'anno, "la disobbedienza", come una stimolante opportunità di esplorare nuovi orizzonti nella gastronomia e nella comunicazione.

Il programma e gli highlights

Nel palinsesto dell’azienda una serie di incontri coinvolgenti, demo e talk, moderati da personalità di spicco nel mondo della ristorazione e della comunicazione. Uno dei momenti salienti sarà la performance di Daniele Persegani, noto Chef e volto televisivo, che si unirà al Maestro Pastaio Walter Zanoni per creare un raviolo soffiato a quattro mani, mostrando come la disobbedienza possa portare a risultati sorprendenti.

Tra gli appuntamenti, da non perdere le sessioni condotte da professionisti del settore come Denis Dianin e Giulia Golino, che esploreranno il mondo della frolla alla ricerca di nuove frontiere digitali, e Salvatore Tortora insieme a Stefano Ferrara, che discuteranno della destagionalizzazione di prodotti tradizionali italiani come il panettone e il gelato.

L'evento sarà arricchito dalla presenza di illustri ospiti, tra cui Isa Mazzocchi, Chef stellata, il Pastry Chef Giuseppe Amato e il Maestro Panificatore Matteo Cunsolo, oltre a partecipanti dei contest organizzati da Molino Dallagiovanna Pastry Bit Competition e Pizza Bit Competition. Inoltre, tecnici interni ed esterni di Molino Dallagiovanna contribuiranno con il loro know-how, confermando l'impegno dell'azienda nel supportare l'innovazione e la crescita nel settore.

Le nuove referenze del 2024 in anteprima

Identità Milano sarà anche il luogo perfetto per svelare al mondo le ultime innovazioni della gamma Molino Dallagiovanna per il 2024. In anteprima esclusiva per i professionisti dell'arte bianca, l'azienda presenterà con orgoglio le due nuove referenze: Uniqua Magenta e Uniqua Arancio. Entrambe appartenenti alla categoria di tipo 2, queste farine si distinguono per la loro maggiore componente di crusca, offrendo un'esperienza sensoriale senza precedenti.

Di Indira Fassioni