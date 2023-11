I migliori Pasticceri e Pasticcerie d’Italia 2024

La giusta dose di forma e sostanza crea l’eccellenza. Sono state assegnate le celebri Tre Torte della Guida del Gambero Rosso per la tredicesima edizione di Pasticceri e Pasticcerie d’Italia 2024.

Lo scenario presentato nella nuova edizione della Guida racchiude un’esplosione di deliziosi sapori, tra storiche ricette e proposte più innovative, anche grazie all’utilizzo delle più moderne tecnologie, un’attenzione crescente a gusto, salute e sostenibilità, con un ruolo sempre più importante giocato dalla comunicazione e dai social media.

Sono 650 le insegne incluse nell’edizione 2024, con 60 novità, distribuite su tutto il territorio nazionale. Alcune regioni che spiccano più di altre, come il Piemonte, la Lombardia con 89 insegne e la riconferma del Maestro Iginio Massari, il Veneto, la Campania e la Sicilia, dove sfogliatella o pastiera e cannolo o cassata non potevano mancare nella degustazione, che ha incluso anche una valutazione sull’ambiente e sul servizio. Locali storici, raffinati ed eleganti si mescolano alle nuove proposte, più moderne, ma ugualmente accoglienti e curate.

Come sottolineato da Laura Mantovano, Direttore editoriale della Guida, “Oggi essere social non basta: le forme, i colori, l’estetica, il design, debbono andare di pari passo con la concretezza e la solidità della proposta. È la tecnica, la qualità delle materie prime, la capacità di mixare intelligentemente gli ingredienti, il dosaggio sempre più oculato di zuccheri e grassi a fare un buon pasticcere. E, in Italia, abbiamo tante eccellenze: la lista degli indirizzi giusti cresce di anno in anno”. Dolci ben decorati e ricette scenografiche che viaggiano su Instagram e TikTok, infatti, accompagnati dall’hashtag giusto, possono contribuire al successo di un prodotto o di un locale.

“Quello di Club Kavè con il mondo della pasticceria è un rapporto voluto e coltivato negli anni, supportando le esigenze della categoria, affiancando i nostri clienti pasticceri nella costruzione dell’offerta di caffetteria e mettendo a loro disposizione formazione costante, che grazie al Laboratorio dell’Espresso, offriamo dal 2001” aggiunge Costanza Filicori, Direttore Generale di Club Kavè. “L’amore per la pasticceria ci ha portato qui oggi a premiare e festeggiare tutti i più importanti maestri pasticceri d’Italia”.

I premiati del Gambero Rosso: Lombardia

Brilla su tutte le regioni la Lombardia, sia per numero di insegne in Guida che per eccellenza di punteggio medio per l’arte dolciaria: 89 insegne, l’unico Tre Torte d’Oro, 9 Tre Torte, un Pastry Chef e 5 novità.

Trionfa anche quest’anno il Maestro Iginio Massari, genio indiscusso e riferimento della pasticceria italiana in tutto il mondo, sempre attuale e capace di dettare mode e tendenze, cui vanno le Tre Torte d’Oro. Volto tv, autore di libri, ma soprattutto Maestro dei Maestri, il pasticcere più amato dello Stivale e noto in tutto il globo. Da sempre la sua filosofia è semplice: non smettere mai di cercare la perfezione. Obiettivo raggiunto, come testimoniano gli oltre 300 premi vinti in carriera.

Pasticceria Veneto a Brescia è la migliore in Italia da mezzo secolo. Fondata nel 1971, è un'impresa da titani rimanere al top per mezzo secolo, ma Massari è un vero fuoriclasse. Grazie all'impegno della famiglia e della figlia Debora suo braccio destro, il Maestro continua a dettare mode e tendenze. Qui croissant e brioche sfiorano la perfezione, come anche i maritozzi, vere nuvole. Nella grande vetrina i pezzi da novanta del Maestro: biscotti e mignon, impeccabili monoporzioni e torte, specialità al cioccolato. Menzione speciale per i grandi lievitati, che vanno sempre a ruba.

Le 9 Tre Torte

Le 9 pasticcerie premiate con Tre Torte sono: Besuschio di Abbiategrasso, Caffè Cavour 1880 di Bergamo (che porta la firma di casa Cerea), Gianluca Fusto a Milano, K di Ernst Knam a Milano, Pasticceria Roberto a Erbusco (BS), Pasticceria Martesana di Milano, Alessandro Servida a Milano, Dolce Reale a Montichiari (BS), Cortinovis a Ranica (BG).

Le cinque 5 novità con Due Torte sono Derecò di Castiglione delle Stiviere (MN) e Pasticcio a Poggiridenti (SO); mentre con un punteggio di poco inferiore si aggiungono Oro Nero Milano, Dolce Angolo a Rezzato (BS) e Frida a Magenta (MI).

I migliori Pastry Chef

Sono stati assegnati, inoltre, i premi ai 16 migliori Pastry Chef a cura di Valrhona. La pasticceria da ristorazione è tutto un altro mondo rispetto a quella da laboratorio, nel quale entrano in gioco tecniche diverse (meno zuccheri, più leggerezza, lavorazioni espresse). Al Pastry Chef spetta, infatti, il compito più difficile: non rovinare uno splendido percorso di degustazione con un dolce “sbagliato”, carico di grassi e zuccheri.

Vincono Titti Traina del Paolo Griffa al Caffè Nazionale, Aosta; Manuel Costardi di Da Christian e Manuel dell'Hotel Cinzia, Vercelli; Chiara Patracchini de La Credenza, San Maurizio Canavese (To); Lucia De Prai di DUO Restaurant, Chiavari (Ge); Marco Pinna di Seta by Antonio Guida, Milano; Sara Simionato dell’Antica Osteria da Cera, Campagna Lupia (Ve); Alessio Billeci dell’Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, Brunico/Bruneck (BZ); Kevin Fejzullai del Harry's Piccolo, Trieste; Sara Mazzoli de Il Piccolo Principe del Grand Hotel Principe di Piemonte, Viareggio (Lu); Luca Abbadir della Madonnina del Pescatore, Senigallia (An); Mattia Casabianca di Uliassi, Senigallia (An); Christian Marasca di Zia, Roma; Luca Villa di Imàgo dell'Hotel Hassler, Roma; Roberta Merolli del Tre Olivi dell'Hotel Savoy Beach, Capaccio Paestum (Sa); Angelica Giannuzzi del Pashà, Conversano (Ba); Fabrizio Fiorani di Duomo, Ragusa.

Le migliori pasticcerie d’Italia

Sono 31 le pasticcerie d’Italia premiate dal Gambero Rosso che, con un punteggio superiore a 90, hanno ottenuto le Tre Torte nella nuova guida:



95 punti: Dalmasso - Avignana (To)

94 punti: Biasetto - Padova; Maison Manilia - Montesano Sulla Marcellana (Sa)

93 punti: Besuschio - Abbiategrasso (Mi); Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro - Piaggine (Sa)

92 punti: Acherer Patisserie Blumen - Brunico (Bz); Gino Fabbri Pasticcere – Bologna; Fabrizio Galla - San Sebastiano Da Po (To); Gruè – Roma; Pasquale Marigliano - Nola (Na); Nuovo Mondo – Prato; Sal De Riso Costa D’Amalfi - Minori (Sa); Sciampagna – Palermo; Walter Musco Bompiani – Roma

91 punti: Belle Hélène - Tarquinia (Vt); Caffè Cavour 1880 – Bergamo; Fusto Milano – Milano; Ernst Knam – Milano; Pasticceria Marisa - San Giorgio Delle Pertiche (Pd); Rinaldini – Rimini; Caffè Sicilia - Noto (Sr)

90 punti: L’arte Bianca - Parabita (Le); Cortinovis - Ranica (Bg); Dolce Reale - Montichiari (Bs); Dolciarte – Avellino; Luca Mannori – Prato; Martesana – Milano; Piccola Pasticceria - Casale Monferrato (Al); Pepe Mastro Dolciere - Sant’Egidio del Monte Albino (Sa); Pasticceria Roberto - Erbusco (Bs); Alessandro Servida - Milano.

I premi speciali

Sono stati assegnati 5 premi speciali: il premio come Miglior Pasticcere Emergente è stato assegnato a Corinne Tammaro e Stefano Lo Jacono di Costè a Borgo San Dalmazzo (Cuneo); il premio Novità dell’Anno è invece andato a Tisti - Pasticceria & Tea Room di Domodossola del giovane Fabio Tisti; il riconoscimento speciale per la Migliore Pasticceria Salata Iceteam 1927 è di Arte Bianca a Parabita (Lecce) e Cesare Gialdi - Délices à emporter a Catania.

Restando in Sicilia, è Sciampagna di Palermo ad aggiudicarsi il premio speciale Miglior Dolce al Cioccolato grazie alla sua creazione a forma di fava di cacao con mousse di cioccolato fondente 80%, pan di Spagna, cioccolato sifonato, polpa di frutta alla mucillagine di cacao mandarino cinese e agrumi. Il premio per la Migliore Comunicazione Digitale, infine, è andato a Pasticceria Gruè di Roma di Felice Venanzi e Marta Boccanera, ai quali è stata riconosciuta la loro costante attività sui social con cui ogni giorno “inducono in tentazione” tanti utenti con le loro raffinatissime creazioni.

Di Indira Fassioni