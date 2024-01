I Forchettiere Awards 2024 fanno il bis e arrivano in Umbria

I Forchettiere Awards hanno varcato i confini toscani: premiato Giorgione come “Personaggio dell’anno” e Martina Bonci di Gucci Giardino come “Ambasciatrice dell’Umbria”

I Forchettiere Awards, nati in Toscana nel 2020 e ideati dal direttore Marco Gemelli, hanno esteso la loro portata in Umbria quest'anno, con l'obiettivo di mettere sotto i riflettori non solo i ristoranti di alta cucina, ma anche le pizzerie, i bar e i locali di street food che contribuiscono alla vivacità del panorama gastronomico regionale.

La scelta di estendere il premio è stata motivata dalla volontà di riconoscere le realtà più interessanti del settore, come confermato anche dalla recente edizione della Guida Michelin. Le votazioni, condotte durante il mese di dicembre, hanno coinvolto una giuria duplice composta dai lettori del Forchettiere e da un panel tecnico di esperti del settore.

Tutti i vincitori del Forchettiere Awards Umbria 2024

La competizione ha coinvolto oltre 6000 votanti in un mese di intensa partecipazione, con un totale di 30.000 preferenze espresse. In una variegata gamma di categorie, la Prosciutteria è stata premiata come miglior street food, mentre Da Andrea si è aggiudicata il titolo di miglior pizzeria. Il Quinto Vizio è stato riconosciuto come la miglior gelateria, e l'Antica Latteria è stata premiata come la miglior pasticceria dell'Umbria. L'evento ha visto trionfare la Trattoria del Pescatore a Passignano sul Trasimeno e l’Acciuga a Perugia nella categoria "Miglior ristorante", confermandosi tra i migliori "luoghi del cibo" della regione.

La redazione ha inoltre assegnato tre premi speciali agli ambasciatori dell'Umbria e al piatto dell'anno. Giorgione è stato insignito del titolo di "Personaggio dell'anno", Martina Bonci, bartender di Gucci Giardino 25, è stata nominata "Ambasciatrice dell'Umbria", mentre l'Officina dei Sapori di Gubbio ha conquistato il titolo di "Piatto dell’anno" con i suoi cannelloni di pollo.

L'evento, patrocinato da Regione Umbria, Confcommercio e Confesercenti, è stato dedicato alle eccellenze del settore alimentare della regione, con Cancelloni Food Service in veste di main sponsor. Dopo una selezione che ha visto inizialmente oltre settanta locali in competizione, si è arrivati a trenta finalisti presenti al Sina Brufani per scoprire i nomi dei vincitori.

I Forchettiere Awards Toscana 2024

La settimana precedente si erano invece svolti i Forchettiere Awards Toscana.

La cerimonia di premiazione si è svolta con grande successo al Teatro del Sale, dove sono stati annunciati i vincitori tra una selezione di quasi venti "luoghi del gusto" di Firenze e della Toscana. La competizione ha coinvolto diverse categorie, includendo ristoranti, trattorie, pizzerie, cocktail bar, gelaterie e pasticcerie, rendendo l'evento un'occasione unica per celebrare la varietà e la qualità della scena gastronomica toscana.

Ecco tutti i vincitori: Cibrèo Ristorante (ristorante Firenze, premio acqua Fonteviva); Architettura del Cibo (fine dining, premio Diadema Winery), Il Palagio del Four Seasons (ristorante d’hotel, premio Frantoio Santa Tèa), Podere Belvedere (ristorante della provincia, premio coltelleria Ambrogio Sanelli), Antico Ristoro di Cambi (trattoria tradizionale, premio Giotto Fanti Fresh), Sevi (ristorante internazionale, premio Macelleria Soderi), Il Vecchio e il Mare (pizzeria, premio Forni Valoriani), Caffè Concerto Paszkowski (cocktail bar, premio vodka VKA), Badiani (gelateria, premio B & B Consult Assicurazioni), Wild Buns (pasticceria, premio Noalya Cioccolato), Tripperia Vegana Tanotto (street food, premio La mi’ Birra), Enoteca Alessi (gastronomia, premio La Marzocco), Fabio Nistri (chef one to watch, premio Aringhieri distribuzione), Saporium Firenze (nuova apertura 2023, premio Chapin & Landais). A questi si aggiungono i tre vincitori delle categorie relative alla Toscana: il ristorante Il Frantoio di Colle val d’Elsa (Si), premio Il Palagiaccio; la pizzeria Lo Spela di Greve in Chianti (Fi), premio SDH distribuzioni; il cocktail bar Salotto Negroni 1919 di Certaldo (Fi), premio Peter in Florence.

Di Indira Fassioni