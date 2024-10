Gustatus 2024: un viaggio tra sapori, cultura e divertimento

Per gli amanti dello sport e della natura, sabato 2 novembre la laguna sarà teatro della tradizionale "Barchinata", una gara amatoriale di voga sui tipici barchini da pesca, mentre sessioni di kayak gratuite e una passeggiata ornitologica organizzata dal WWF arricchiranno l’offerta di attività all’aria aperta. Domenica 3 novembre si terrà inoltre "The BigOne", una competizione di pesca sportiva in kayak che premierà la cattura della spigola più lunga.