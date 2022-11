Guida Michelin 2023: tutte le nuove stelle italiane

Sono stati giorni (se non mesi) di trepidazione, ma finalmente le nuove stelle della Guida Michelin 2023 sono state svelate. La cerimonia di presentazione della 68esima edizione della guida è andata in scena in Franciacorta, “destination partner” fino al prossimo anno. Il live streaming – iniziato alle ore 16:45 dell’8 novembre - è stato seguito con grande trepidazione da media e foodies di tutta Italia. Ecco tutte le novità del 2023.

Cannavacciuolo entra nell’Olimpo dei tre stelle

Antonino Cannavacciuolo – chef patron di Villa Crespi - conquista la terza stella, entrando così nell’Olimpo della ristorazione. Confermati tutti gli altri ristoranti con tre stelle Michelin, che salgono dunque a 12.

Due stelle Michelin: Roma in testa

Nell’edizione 2023 della Guida Michelin sono 4 i nuovi ristoranti che si sono aggiudicati la seconda stella: Enoteca La Torre e Acquolina a Roma, Locanda Sant’Uffizio Enrico Bartolini a Penango e St. George by Heinz Beck a Taormina.

Sono 33 le nuove stelle Michelin

Il 2023 deve ancora iniziare ma sono tanti i ristoranti che stanno già festeggiando l’ingresso nella nuova edizione della Guida Michelin.

Ecco tutti i nuovi stellati, città per città:

Amalfi - Sensi

Ameglia - Locanda Tamerici

Aosta - Paolo Griffa al Caffe Nazionale

Ariano Irpino - Maeba Restaurant

Ariccia - Sintesi

Bagheria - Līmū

Capolona - Terramira

Casanova di Terricciola - Cannavacciuolo Vineyard

Corvara in Badia - La Stua de Michil

Crema - Vitium

Firenze - Chic Nonna di Vito Mollica

Gabicce Monte - Dalla Gioconda

Lagundo - Luisl Stube

Lallio - Bolle

Lomazzo - Trattoria Contemporanea

Milano - Andrea Aprea

Milano - Anima

Montalcino - Campo del Drago

Montemonaco - Il Tiglio

Oppeano - Famiglia Rana

Palermo - Mec Restaurant

Pavia - Lino

Prato - Paca

Roma - Pulejo

Rubiera - Osteria del Viandante

San Pantaleo - Il Fuoco Sacro

Sauze di Cesana - RistoranTino & C.

Selva di Val Gardena - Suinsom

Taormina - Principe Cerami

Torino - Andrea Larossa

Torno - Il Sereno Al Lago

Ventimiglia - Balzi Rossi

Ventimiglia - Casa Buono

Vulcano - I Tenerumi

Le nuove stelle verdi italiane

Alla terza edizione del riconoscimento che premia la sostenibilità e l’approccio “green”, le stelle verdi salgono a 49. Sono 13 i nuovi ristoranti premiati del 2023: Piazza Duomo (Alba), Vignamare (Andora), La Tana Gourmet (Asiago), Ahimè (Bologna), Poggio Rosso (Castelnuovo Berardenga), El Molin (Cavalese), La Bandiera (Civitella Casanova), Vite (Coriano), I Tenerumi (Eolie, Vulcano), Dalla Gioconda (Gabicce Monte), Il Mirto (Ischia, Forio), La Peca (Lonigo), Il Cantinone e Sport Hotel Alpina (Madesimo), D.One Restaurant (Montepagano), Contrada Bricconi (Oltressenda Alta), Il Colmetto (Rodengo Saiano), Osteria del Viandante (Rubiera), Lokanda Devetak (Savogna d’Isonzo), Villa Pignano (Volterra).

I Premi Speciali

Durante la cerimonia di presentazione della Guida Michelin 2023 sono stati assegnati 4 premi speciali. Il premio Michelin Young Chef 2023 by Lavazza, assegnato a Davide Guidara, ristorante i Tenerumi, Isola di Vulcano, Eolie (ME); il premio Michelin Servizio di Sala 2023 by Intrecci – Alta Formazione di Sala assegnato a Michael Falk ed Eleonora Corazza, ristorante Apostelstube, Bressanone (BZ); il premio Michelin Chef Mentor 2023 by Blancpain, assegnato ad Enrico Bartolini, ristorante Enrico Bartolini al Mudec, Milano; il premio Michelin Sommelier 2023 by Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, assegnato a Stefano Quero, ristorante Condividere, Torino.

