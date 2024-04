Grandi chef ed eccellenze alimentari a Cervinia

Aria di montagna, relax tra le nevi, panorami mozzafiato e atmosfera glamour: Cervinia è pronta ad ospitare “Il Cervino è in buone mani”, l’evento enogastronomico che celebra le eccellenze alimentari di MGM Alimentari, azienda leader nel food di eccellenza, oggi punto di riferimento nella selezione e distribuzione di cibi pregiati in Italia e nel mondo, reinterpretate da grandi chef e in collaborazione con FeelingFood Milano, spazio milanese dedicato all’eccellenza del food.

Lunedì 8 e martedì 9 aprile 2024 alcuni degli chalet più importanti di Cervinia faranno da location ad un evento dedicato a tutti gli appassionati di cucina gourmet, che mira a rendere la nota località valdostana un nuovo punto d’interesse per gli amanti del bon vivre.

Gli ospiti

Protagonisti della kermesse gli chef stellati Vito Mollica del ristorante ATTO di Firenze e Amanda Eriksson del ristorante Wood di Cervinia; Ernst Knam, pasticcere e cioccolatiere di fama internazionale, Roberto Okabe, pioniere della cucina giapponese creativa e Daniele Sanna, re del barbecue del ristorante Brasia BBQ Agricolo by Josper, che dal 1969 offre il massimo livello qualitativo di griglia su brace.

A coronare l’esperienza culinaria, la Valdôtaine, con i suoi distillati di montagna, Organics by Redbull, gamma di bevande rinfrescanti con ingredienti di origine naturale ideali per la mixology e le pregiate bollicine di Dom Pérignon.

Non meno importante il contributo degli altri partner: Cru Caviar con le sue selezioni di caviale d’eccellenza, Bragard, che da novant’anni veste i più grandi chef del mondo, Danish Crown, leader mondiale nella produzione sostenibile di carne, Ken Foods, da oltre sessant’anni la panna prediletta da chef e pasticceri, e Nespresso, per un buon caffè a fine pasto. Un’occasione a 360° per tutti i foodies per degustare e scoprire prodotti unici in un contesto frizzante e glamour.

Di Indira Fassioni