Giornata Internazionale della Donna: i regali a tema food per celebrarla

Se è vero che le donne vanno celebrate tutti i giorni, così come l’amore, dedicare loro un pensiero nella giornata dell’8 marzo è un gesto gentile, che farà felici mamme, compagne, sorelle e amiche. Ma qual è il regalo giusto da dedicare (o dedicarci) alle protagoniste femminili delle nostre vite nella Giornata Internazionale della Donna?

Una giornata che non è una festa, bensì un momento di riflessione sulle conquiste politiche, sociali ed economiche del genere femminile nella storia del mondo, che rivendica i diritti delle donne come quello al voto e all’uguaglianza sociale, e che vuole combattere la violenza contro le donne e il divario salariale con gli uomini.

Così, per celebrare la donna al meglio, abbiamo raccolto di seguito una serie di idee e consigli per regali a tema food, ma anche di cocktail ideati ad hoc per questa giornata, per le donne buongustaie e amanti di cibo e vini. Regali perfetti che celebrano le figure femminili che ci circondano ogni giorno.

I dolci di Iginio Massari Alta Pasticceria

Tra le dolci proposte del Maestro Pasticcere create per la Giornata della Donna, ci sono le gelatine ai gusti mimosa, violetta e rosa, le praline in 5 varianti, dal cioccolato bianco con ganache al limoncello al cioccolato fondente con ganache al lampone, i nuovi Macarons ai gusti gin e zafferano, nocciola e frutto della passione. Immancabile è la Torta Mimosa, realizzata con crema chantilly all'italiana e pan di Spagna inzuppato al maraschino che ne esalta i profumi, la Monoporzione Mimosa con base frolla, ananas spadellate con rum, crema bavarese alla vaniglia e pan di Spagna aurora alle mandorle inzuppato con rum e il Maritozzo, proposto per l’occasione in edizione limitata, con un cuore di crema pasticcera, fragole fresche e panna montata con olio essenziale di mimosa.

La “Violetta” di LEONE 1857 e Fabrizio Racca

“Violetta” è il nome della speciale confezione in limited edition che la storica azienda dolciaria Leone 1857 e il visionario Pastry Chef Fabrizio Racca firmano per celebrare la donna. Un prezioso scrigno dai toni pastello che racchiude un lingottino alla violetta farcito con una composta di mirtilli e amarene fresche, che bilancia il sapore delle pastiglie alla violetta presenti nell’impasto, avvolto da una glassa croccante al cioccolato bianco impreziosita da piccoli fiorellini di zucchero. Coprotagonista, la scatoletta di pastiglie Leone alla Violetta, frutto dell’incontro tra lo zucchero a velo e il delicato aroma del fiore. “Violetta”, priva di farina e totalmente gluten free, è un omaggio alle donne, meravigliosamente diverse e uniche come il delicato fiore omonimo che in natura presenta più di 500 specie, ognuna delle quali rivela delle caratteristiche distintive che le rende speciali.

Le candele al Gin di Mazzetti d’Altavilla

Dedicate alle donne forti, amanti del Gin e dell’atmosfera giusta nella propria casa, per rendere multisensoriali i momenti di degustazione di molti spirits firmati dai Distillatori dal 1846, sono nate ben 10 tipologie di candele, realizzate interamente a mano in Italia, ispirate alle fragranze del Gin, di liquori come Amaretto, Caffè, Fragolina, Limone, Liquirizia, Miele e Mirtillo, e ad uno spazio particolarmente ricco di profumi come la “Barricaia” e le “Radici”, con note che rimandano ai profumi del vino.

La “Noche de Chicas” da CoYco

Due mondi gastronomici diversi, quello italiano e quello argentino, si fondono da CoYco, in un tessuto culturale ricco di sfumature e di significato. Stiamo parlando della straordinaria sinergia del progetto culinario che unisce Cocciuto, fondato dalle menti creative di Paolo Piacentini e Michela Reginato, e Coraje di Agustina Gandolfo, moglie del giocatore dell'Inter Lautaro Martìnez. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, CoYCo organizza la “Noche de Chicas”, il primo evento speciale che celebra le donne, un’opportunità unica di assaporare in anteprima alcune delle deliziose creazioni fusion che uniscono i sapori distintivi dell'Italia a quelli dell'Argentina, presentate sul menu di entrambi i brand. CoYCo offrirà anche una festa speciale con ballerini di tango e DJ italiani, creando un'atmosfera vibrante che riflette lo spirito di questa straordinaria collaborazione.

Il miele millefiori Monteverro

Di colore chiaro ma intenso, con sentori olfattivi vegetali e fruttati, gli stessi che compaiono al palato. Il suo aroma fruttato e caldo, ottenuto da fioriture spontanee miste, lo rende perfetto come dolcificante naturale, per la prima colazione, in accompagnamento ai formaggi o per ogni tipo di uso creativo in cucina.

Il Manzoni Rosa Millesimato Extra Dry di Ca' di Rajo

La cantina trevigiana Ca’ di Rajo propone un vino rosé ricavato da uno dei vitigni più rari al mondo: il Manzoni Rosa. Un autoctono raro ormai quasi introvabile, coltivato a Bellussera, metodo di allevamento della vite in via d’estinzione, basato su un sistema a raggi messo a punto alla fine dell’800 dai fratelli Bellussi. Un vino da uve con acini rosa che è un pezzo di storia della viticoltura: questa varietà nacque infatti grazie alle sperimentazioni del prof. Manzoni, genetista, che tentò un miglioramento genetico della vite. Si tratta di un incrocio tra Traminer e Trebbiano, delicato e raffinato, con note fragranti di frutti di bosco, agrumi, rosa passita e albicocca matura. Questo Extra Dry Millesimato si presenta strutturato con un’ottima armonia tra acidità e zuccheri; sapido, asciutto e vellutato con sentori di frutti di bosco. Il suo retrogusto è armonico e persistente.

L’Erse Rosato di Tenuta di Fessina

Distribuito da Compagnia del Vino, questo Erse Rosato è il richiamo del sorgere del sole e della rugiada all’alba. Un vino biologico che nasce sull’Etna, a 700 metri di altitudine, da due varietà autoctone: Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio dei vigneti di Rovittello. Le uve sono vinificate separatamente con macerazione a freddo per estrarre i migliori profumi. Il frutto e la fragranza esaltano la freschezza e la sapidità delle uve del vulcano. Dal colore granato, ha la struttura di un vino rosso, con aromi di fragolina ed amarena, spezie, scorza d’agrumi, ferro, al profumo di fiori secchi, amarene, melograno, miele d’acacia e dal gusto finale sapido e verticale.

I Fiori di Leonie Doc Friuli Colli Orientali di Zorzettig

La famiglia Zorzettig ha da sempre le sue radici a Cividale, fin dal 1874. Dal 2006 l’azienda è guidata da Annalisa Zorzettig, che porta avanti con forza il legame tra i suoi vini e il territorio friulano che si esprime in purezza ed eleganza. Questo vino fa parte della linea Myò Vigneti di Spessa, la massima espressione dell’amore per la propria terra della famiglia Zorzettig, un vino che parla dell’impegno verso la viticoltura sostenibile. Si tratta di un uvaggio di Pinot Bianco, Sauvignon e Friulano, allevati a guyot e vendemmiati rigorosamente a mano, in un terreno formato da argille e ponca, dove viene applicato un sovescio misto, che assicura fioriture per quasi tutto l’anno. Alla vista si presenta di colore giallo paglierino con leggeri riflessi dorati, al naso ha sentori di bouquet di fiori bianchi, mela golden matura, pesca gialla e note agrumate. Al palato è intenso, sapido, persistente e armonico.

I drink a tema 8 marzo

LIKE A VIRGIN - Mad Soul and Spirits, Firenze

Un cocktail che cattura l'essenza della femminilità e della risolutezza in ogni sorso. Protagonista il Mezcal, un distillato robusto e audace che cattura la passione e la determinazione delle donne che ammiriamo, a cui si aggiunge quel tocco di dolcezza, seduzione e piccantezza grazie al liquore "MAD SPIRITS fragola, habanero e lime". Uniamo un super juice d'arancia e lime per un'esplosione di sapori che riflette la vitalità e la diversità e uno sciroppo homemade al polline. Il tocco finale è una pennellata viola, omaggio alla bellezza e alla delicatezza. Così, alziamo i nostri bicchieri in un brindisi a questo giorno, e non solo a "noi Donne".

40 ml MAD SPIRITS fragola, habanero e lime

20 ml Mezcal

25 ml Super juice arancia e lime

10 ml Sciroppo al polline

SPICEME UP - Sabina Yausheva di Radio Rooftop, Milano

Un cocktail audace e vibrante, pensato per le donne intraprendenti che abbracciano la vita con entusiasmo e coraggio, pronte ad affrontare nuovi progetti con una scintilla di energia. Questa miscela unisce sapientemente l'intenso calore della tequila infusa con jalapeño, il carattere affumicato del mezcal e il sottile dolce/piccante dell'Ancho Reyes, bilanciato dalla dolcezza naturale dello sciroppo d'agave. Decorato con una rondella di lime e un jalapeno fresco, questo cocktail è un omaggio alla bellezza e alla forza delle donne che illuminano il mondo con la loro essenza, pronte per affrontare qualsiasi sfida con grinta e determinazione.



30 ml Tequila infusa con jalapeños

20 ml Mezcal

15 ml Ancho Reyes

15 ml Sciroppo d'agave

20 ml Succo fresco di Lime

Lime e jalapeño

Ghiaccio: Cubo di ghiaccio



Riempite un bicchiere basso con ghiaccio per raffreddarlo. All’interno dello shaker, versate la tequila infusa con jalapeño, il mezcal, l'Ancho Reyes, il succo di lime e lo sciroppo d'agave. Agitate energicamente gli ingredienti con del ghiaccio per circa 15-20 secondi, finché non sono ben raffreddati e miscelati. Filtrate il contenuto nel bicchiere basso preparato con ghiaccio fresco o se possibile su un cubo di ghiaccio. Decorate con un cerchietto di lime un pezzetto di jalapeño fresco per un tocco finale audace.

Rose Negroni - Eda Akman Mazzucchelli di Gramm, Milano

Ispirato al classico Negroni, perché la donna moderna è una donna forte indipendente e autonoma, ma con una nota più fruttata e delicata. La setosità del drink rimanda alla delicatezza della pelle della donna. Il Vermouth ai fiori di Sakura è pensato come un omaggio alle donne. La garnish è il risultato del riutilizzo del lavaggio del Campari con lo yogurt alle fragole, lavorandola con il bianco d’uovo e dando come risultato una fantastica meringa dolce e con note che rimandano all’amarezza del Campari.

Strawberry yogourt clarified Campari

Mancino vermouth Sakura

Gin j rose

VELLUTO - Anna Garruti di Anthill, Napoli

Il drink è un twist sull’Hanky Panky, ma che viene lavato nello yogurt, chiarificandosi. Al cocktail chiarificato (40 ml) aggiungiamo un cordiale di foglie di fico (20 ml) e due gocce di bitter al coriandolo.

Cordiale di foglie di fico

Appleton 8y

Fernet

Cocchi bianco

Yogurt

Bitter al coriandolo

Stir & strain

Coppetta

No garnish

Di Indira Fassioni