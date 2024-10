Si celebra il 1° ottobre la Giornata Internazionale del Caffè, in cui si promuove e celebra il caffè come bevanda, con eventi che si svolgono in tutto il mondo. Una celebrazione della diversità, della qualità e della passione per il caffè, oltre che una ricorrenza utilizzata per promuovere il caffè del commercio equo e solidale e per supportare i milioni di coltivatori di caffè il cui sostentamento dipende dal raccolto.