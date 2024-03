Il gin dal chicco al bicchiere: il progetto “farm to glass”

Campi vasti e rigogliosi, il vento che accarezza le spighe dorate e l'odore fresco della terra bagnata. Siamo nell’Idaho, in un’azienda agricola biologica e ogm free, la prima degli Stati Uniti. È qui che inizia il viaggio di Farmer’s Gin, dal grano di Springs Mill e dall’acqua purissima del fiume Snake. E arriva fino alle Alpi Orobiche, creando una sinergia con le aziende agricole del territorio che condividono con il brand la stessa visione. Come l’Agriturismo Ferdy Wild, piccolo paradiso con fattoria didattica amato da giovani, famiglie, locals e celebrities.

Frutto dell’unione tra l’impegno instancabile e la profonda passione della famiglia Magliocco, Farmer’s Gin è un tributo alla terra e alle sue radici agricole. La famiglia Magliocco ha una lunga storia di eccellenza nel mondo dei distillati, e il successo del loro precedente brand, Michter’s whiskey, ha consolidato la loro reputazione di produttori di spirits di altissima qualità. Con Farmer’s Gin decidono di abbracciare una nuova sfida, mettendo in primo piano non solo la ricerca della (indubbia) qualità sensoriale, ma anche l’impegno per la sostenibilità e la valorizzazione delle risorse locali. In un'epoca in cui la provenienza e la produzione sostenibile sono sempre più importanti per i consumatori consapevoli, Farmer’s Gin si distingue per la sua storia di legame profondo con la terra, di rispetto per l'ambiente e di impegno per una produzione etica e sostenibile.

Al centro di questa avventura si trovano gli agricoltori di Springs Mill, nell’Idaho, veri e propri custodi della tradizione e dei valori legati all’agricoltura biologica. Fondata su principi di sostenibilità e rispetto dell’ambiente, 1000 Springs Mill rappresenta il fulcro di questa collaborazione. Guidati da Tim Cornie e Kurt Mason, insieme alle loro famiglie, questi agricoltori coltivano con dedizione e passione grano biologico certificato USDA e altre colture, mantenendo vive le antiche tradizioni agricole della Magic Valley dell’Idaho.

Farmer’s Gin, dal chicco al bicchiere

Il passaggio dal chicco al bicchiere avviene in modo rapido ed efficiente, grazie alla collaborazione con Distilled Resources, Inc. (DRINC) a Rigby. Fondata da Gray Ottley nel lontano 1988, DRINC si distingue come la prima distilleria certificata biologica degli Stati Uniti, garantendo la massima qualità e autenticità nel processo di produzione.

Ma come viene prodotto Farmer’s Gin? Con la massima attenzione e cura, in piccoli lotti, utilizzando botaniche meticolosamente selezionate e cereali non OGM coltivati localmente. Le 8 botaniche utilizzate, tra cui ginepro, fiori di sambuco, citronella e arancia, conferiscono al gin una ricca complessità di aromi e sapori. L'acqua utilizzata per la produzione di Farmer’s Reserve Strength Gin viene prelevata esclusivamente dal pozzo nella falda acquifera del fiume Snake, garantendo un gusto puro e inconfondibile.

Il legame con il territorio e le sue radici agricole è evidente anche nella commercializzazione di Farmer’s Gin. Grazie alla collaborazione con Fine Spirits, questo distillato trova il suo spazio privilegiato nei migliori locali e agriturismi italiani, portando con sé i valori fondanti della sostenibilità e della tradizione artigianale.

“Come Fine Spirits siamo orgogliosi di portare in giro per l’Italia la filosofia del brand Farmer’s, visitando e supportando alcune realtà agricole locali, guardiane dei valori fondanti della nostra identità” ha dichiarato Paolo Gargano, Amministratore Delegato di Fine Spirits.

About Fine Spirits

Farmer’s Gin è distribuito in esclusiva per l’Italia da Fine Spirits, società di importazione e distribuzione specializzata in spirits di qualità, spesso prodotti da realtà artigianali e micro-distillerie. Accanto a brand prestigiosi come i whisky scozzesi The Dalmore e The Glendronach, Ron Millonario autentico tesoro peruviano, nel portfolio compaiono alcune delle realtà più interessanti e qualitative di questi ultimi anni, tra cui Isle of Harris Distillery, Transcontinental Rum, Mhoba Rum e l’innovativa distilleria italiana Winestillery.

Di Indira Fassioni