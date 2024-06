Gin artigianali da scoprire in occasione del World Gin Day

Il distillato al ginepro più famoso al mondo si celebra ogni anno nel secondo sabato di giugno (giorno in cui è più semplice bere per poi “sfruttare la domenica per riprendersi”), che quest’anno cade nella giornata dell’8 giugno. Il World Gin Day nasce nel 2009 da un’idea dei blogger inglesi amanti del Gin Neil Houston e Emma Stokes, conosciuta anche come Gin Monkey, i quali, vista la popolarità raggiunta dal distillato in tutto il mondo, decisero di riunire gli amici per brindare a suon di buon Gin.