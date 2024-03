Perfetti per la primavera

Giunge alla sua dodicesima edizione la Giornata Europea del Gelato Artigianale, ideata nel 2009, ma istituita solo tre anni più tardi, il 5 luglio 2021, quando il quorum viene finalmente raggiunto con 387 voti, sottolineando, tra le motivazioni, che “tra i prodotti lattiero-caseari freschi, il gelato artigianale rappresenta l’eccellenza in termini di qualità e sicurezza alimentare, che valorizza i prodotti agro-alimentari di ogni singolo stato membro”.

Il Gusto dell’Anno 2024

È il Belgio il protagonista di questa dodicesima edizione del Gelato Day, con un Gusto dell’Anno che omaggia uno dei dolci più tipici e apprezzati del paese: la “Gaufre de Liège”, ovvero l’amata cialda dolce di Liegi, croccante fuori e morbida dentro.

Il 24 marzo tutti i gelatieri sono invitati a seguire e personalizzare con creatività e maestria il Gusto dell’Anno, ispirandosi a tradizioni e sapori del proprio territorio. Il gusto prevede un gelato a base neutra, aromatizzata con vaniglia e cannella, una variegatura al burro salato, il tutto accompagnato da una cialda di gaufre di Liegi, una tipologia di waffles molto antica.

Fu nel Medioevo, infatti, che la ricetta venne perfezionata in Belgio da un abate cistercense, il quale creò un impasto con il miele cucinandolo con le piastre utilizzate per la preparazione delle ostie. In francese medievale, infatti, la parola wafla e gaufra assume il significato di dolce, miele, arnia: un “dolce fatto con il miele a forma di nido d’ape”.

Il gusto dell’estate secondo il Maestro Massimiliano Scotti

«È sempre difficile pensare a quello che saranno le tendenze della prossima estate, stagione molto attesa durante l’anno sia per chi fa il mestiere del gelato che per chi consuma il gelato» afferma Massimiliano Scotti, 3 Coni Gambero Rosso, Miglior Gelatiere d’Europa 2017, quinto al mondo per Gelato Festival World Master, titolare della gelateria VeroLatte e della boutique Grand Gelato sulla terrazza del Grand Hotel Alassio Beach & Spa Resort.

Continua: «A parer mio, i gelati dell’estate saranno a base di infusioni floreali, dai latti sporcati con erba e camomilla ai petali di rosa. Un esempio è il gelato alla violetta, che sto realizzando con infusioni floreali tenui, e alla lavanda, abbinata a una mela cotta con del miele. Tra i gusti che ho ideato per la stagione estiva, ci sarà “Profumo”: un sorbetto con lamponi e intrusioni di infusioni floreali come il Lapsang Souchong, un tè nero cinese affumicato, e dei fiori di ibiscus, che danno colore, profumo e una nota affumicata molto piacevole. Un altro gusto che sto studiando per l’estate sarà quello alla cannella, abbinata al timo su base di cioccolato bianco».

Tornano anche i gusti antichi di gelato: «Altra tendenza dell’estate saranno sicuramente i gelati di una volta, come il Malaga, che in realtà non è un gelato estivo, anzi, è una crema a base di uvetta appassita, ma che ha una storia bellissima: nasce, infatti, con gli Arabi durante la conquista di Malaga».

AI TERRA, il gelato creato con l’A.I.

Presentato al Sigep di Rimini 2024, AI TERRA è il primo gusto di gelato creato attraverso l’Intelligenza Artificiale, a cura della gelateria Terra di Milano, nata nel 2018 da un’idea di Gianfranco Sampò. L’intento è dimostrare quanto tecnologia e innovazione debbano andare di pari passo con il mondo dell’artigianalità, che viene migliorato e perfezionato per creare prodotti ancor più di qualità.

Il gelato, realizzato con il Maestro Gelatiere Massimo Grosso è composto da una base di cioccolato bianco, salsa ai frutti di bosco e aceto balsamico e pepe nero carameliizzato. Il team Terra Gelato ha lavorato sugli ingredienti indicati dall’intelligenza artificiale, studiandone diverse tipologie e le giuste quantità per ottenere equilibrio nei sapori e negli aromi. La base avvolgente di cioccolato bianco viene spezzata dalla salsa acidula ai frutti di bosco, a cui è stato aggiunto l’aceto balsamico per una sensazione ancor più cremosa e dolce. L’effetto croccante è dato invece dal pepe nero Cubebe caramellizzato, una varietà balsamica e asprigna che regala un finale aromatico unico a AI Terra.

Il gelato “TUTA GOLD” di Gusto 17

L’innovativo ed originale brand di gelato artigianale gourmet e personalizzato, interpreta in chiave gelato una delle hit della 74esima edizione del Festival di Sanremo: nasce così il prezioso e iconico Stecco Gelato che celebra TUTA GOLD, la canzone più ascoltata delle ultime settimane del cantante Mahmood.

Note musicali che si trasformano in note di gusto grazie alla veste che Gusto 17 ha voluto dare al proprio Stecco Gelato: un cremoso cuore al fiordilatte racchiuso in una croccante cover di cioccolato grigio ricoperta da lussuose e avvolgenti foglie d’oro.

Lo stecco più cool del momento, realizzato con gelato artigianale e ingredienti di altissima qualità, si appresta a diventare la hit per far ballare tutti i palati. Un gelato Deluxe, realizzato artigianalmente e creato in pochissimi pezzi per dare vita a un’edizione super limitata che unisce creatività, preziosità e gusto.

Di Indira Fassioni