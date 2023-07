In prima fila per i fuochi d'artificio a Le Potager dell'hotel Brach Paris

Per i festeggiamenti del 14 luglio i sapori del Mediterraneo della cucina dell’Executive Chef Adam Bental: prodotti del territorio infusi con spezie e aromi esotici accuratamente selezionati

Comfort food per eccellenza

Si celebra in Francia ogni anno il 14 luglio la giornata in ricordo della Presa della Bastiglia dei cittadini francesi, che avvenne nel 1789 a Parigi e segnò l’inizio della Rivoluzione Francese.

Così, per festeggiare questa giornata in un ambiente speciale, l’hotel 5 stelle Brach Paris dà il benvenuto ai suoi ospiti nella giornata di venerdì 14 luglio, a partire dalle 20 e fino alle 2 di notte, con una serata sul roof top Le Potager, in compagnia di una vista mozzafiato sulla Tour Eiffel e del suo tradizionale spettacolo pirotecnico.

La proposta gastronomica

In accompagnamento ai fuochi d’artificio del 14 luglio, l’Executive Chef Adam Bentalha, di origini algerine, preparerà una cena a base di meze (hummus, tarama, muhammara e molto altro), ovvero una selezione di antipasti composta da carne e pesce alla brace, una selezione di pane fatto in casa, frutta fresca e una bevanda a scelta tra cocktail, bicchiere di vino o altro.

Il menu di Chef Bentalha riflette le sue abilità tecniche, la sua identità e le sue origini.

I sapori del Mediterraneo ispirano la sua cucina, con prodotti del territorio infusi con spezie e aromi esotici accuratamente selezionati dai migliori produttori.

La struttura

L’hotel Brach Paris si trova nel cuore del meraviglioso sedicesimo arrondissement della città di Parigi. Qui, il Gruppo Evok ha seguito un approccio all’accoglienza di alto livello. La struttura offre un’esperienza a 360 gradi, scandita dalla gioia, che reinterpreta la vita del luogo in chiave contemporanea attraverso benessere, energia ed attenzione a tutti, senza trascurare l’attenzione ai dettagli.

Il lungimirante architetto e progettista Philippe Starck ha beneficiato della massima libertà nel dare forma ai 7 mila mq della struttura. Ne risulta un’indovinata fusione tra l’architettura degli anni ’30 del secolo scorso, il modernismo, la scuola Bauhaus, il dadaismo ed il surrealismo, che mette insieme toni caldi e materiali naturali e puri, come il legno, il cuoio, il cemento, il vetro, il marmo e il metallo.

Con le sue 59 stanze, comprese le suite, insieme ai terrazzi e al tetto che offre una vista mozzafiato dello skyline di Parigi e della Torre Eiffel, l’Hotel Brach Paris offre una cornice di alto livello, aperta a tutti e meravigliosa sotto ogni aspetto. Grazie alle sue piscine, il suo centro sportivo, il bar, il ristorante, la gastronomia e la pasticceria, l’hotel è un luogo di cultura e di benessere, un luogo d’incontro da vivere ad ogni ora del giorno e della notte.

Il Brach mette insieme in modo armonico degli elementi che sono complementari e non si scontrano, anche quando sembrano in contrasto. Ne viene un insieme sempre vivo, autentico ed unico.

Di Indira Fassioni