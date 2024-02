Firenze Fuori di Taste 2024: 20 eventi da non perdere

Durante i giorni di Pitti Taste 2024 ristoranti, cocktail bar e locali storici fiorentini si animano con una serie di iniziative curiose ed eclettiche. Dall’1 al 5 febbraio sono in programma tanti appuntamenti sparsi per la città con cene a tema, degustazioni, masterclass ed eventi culturali. Stiamo parlando della kermesse parallela, Fuori di Taste. Il fil rouge di questa edizione? Il mondo dei colori. Ecco 20 eventi da non perdere, dagli appuntamenti gastronomici fino a quelli “spiritosi”.

Giovedì 1 febbraio 2024

25Hours Hotel

Il mio corpo che cambia

Vernissage della mostra "Il mio corpo che cambia" di Leonardo Romanelli e Gilberto Bertini. Video art dedicata ai colori del vino con esempi di body art. Aperitivo con i salumi di pesce di Shark Bottega del Pesce e Salumificio Mannori, con i vini del Castello di Vicchiomaggio di Greve in Chianti e La Fattoria La Leccia di Montespertoli, i distillati di Spiriti del Bosco di Volterra e il gin della fattoria Istine di Radda in Chianti. Ore 19.





Venerdì 2 febbraio 2024

Cibrèo Ristorante & cocktail bar

Dipingere una Cena

In cucina con i colori: un menù innovativo di sei portate, dedicato alle infinite possibilità di inventare piatti dalle sfumature più diverse, dove il sapore esplode come su una tavolozza da pittori. Protagonisti sono gli chef Oscar Severini (executive dei Ristoranti Cibrèo) e Gabriele Avanzi (resident del Cibrèo Ristorante & Cocktail Bar). Ore 20.





Il Giglio – Dolce Emporio – Essenziale – Gunè Next Door

San Frediano is COOLored: il primo Fuori di Taste di quartiere

Le alici in barrique di Cetara di AcquaPazza Gourmet, il vermouth e il gin DiBaldo Spirits, i prodotti di Cru Caviar, i vini di Enio Ottaviani Vini e Vigneti, le proposte di Stefania Calugi Tartufi e le vongole Bernardi: sono i prodotti in assaggio in 4 diversi locali dello storico quartiere d'Oltrarno, in un percorso tutto da assaggiare che si snoda nell'arco di una passeggiata tra le strade elette più cool del mondo. Ore 19.

Sabato 3 febbraio 2024

Cibrèo Ristorante & cocktail bar

80 Fame di Te e di Paradiso

Benedetta Vitali e Oscar Severini, executive chef dei Ristoranti Cibrèo, riportano in tavola il menù storico creato da Fabio Picchi e Benedetta Vitali agli inizi dell'avventura Cibrèo nei primissimi anni ’80. Per riscoprire una cucina all'epoca in controtendenza, ma già assolutamente pioniera della visione più contemporanea della Ristorazione di alta qualità. Con Davide Paolini.





Cibrèo Ristorante & cocktail bar

Viaggio nel cuore della Scozia con Benriach e Glenglassaugh

Claudio Riva (Whisky Club Italia) condurrà alla scoperta delle distillerie Benriach e Glenglassaugh, gemme nel cuore dello Speyside. Avremo la possibilità di degustare alcune interessanti etichette Benriach e la nuova gamma Glenglassaugh. Entrambe le distillerie, parte del Gruppo Brown-Forman, si avvalgono delle sapienti mani della celebre Master Blender Rachel Barrie, che le ha portate ad un nuovo splendore. Ore 18. Museo dell’Opera del Duomo.



Pieve di Campoli...all'Opera!

Pieve di Campoli organizza un percorso culturale ed enogastronomico di rara suggestione, dove i prodotti dell'azienda olio vitivinicola dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero sono valorizzati da Vito Mollica e degustati nel complesso del Museo dell’Opera del Duomo. Ore 18



Gucci Giardino 25

Mosaico Food Experience

Presentazione del nuovo Coda Nero Selvaggio. La gamma super premium di uno dei più qualificati brand di salmone del nostro paese si arricchisce del nuovo Coda Nero Selvaggio, sinonimo di salmone affumicato di alta qualità allevato in Norvegia, ma anche di salmone selvaggio dell’Alaska. Pairing con i cocktail di Martina Bonci. Evento su invito. Ore 18/30.

Obicà Mozzarella Bar

Capocollo Fever

Un aperitivo con DJ set a Palazzo Tornabuoni per degustare le eccellenze del Salumificio Santoro, tra cui l'iconico Capocollo di Martina Franca, abbinate alle Mozzarelle di Bufala Campana DOP e ai drink di Obicà. Ore 19.





Antico ristorante Paoli

Fuori di truffle 2.0

Torna per il secondo anno l’appuntamento con i pregiati tartufi dell’azienda San Pietro a Pettine in un menù di 4 portate. Dopo l’amuse bouche (Tartellette al carbone con mousse di blu toscano al tartufo) si parte con Tartare di chianina con crumble al tartufo e mayo di porcini, Mezzaluna con burrata, burro e tartufo nero, Filetto di Chianina con porcini, Parmigiano Reggiano e tartufo nero

pregiato, per finire col Crumble al cacao, biscuit alla nocciola con ganache e tartufo nero pregiato. Ore 20.





Architettura del cibo

Il Girotolio - cena "a premi" con 4 oli Evo da altrettante regioni

Lo chef Giuseppe Papallo preparerà un menù di 4 portate ispirato a 4 cucine regionali (Toscana, Umbria, Puglia, Calabria) con altrettanti importanti oli (La Ranocchiaia, Olio Decimi, Pujje, Tenute Librandi). I commensali dovranno indovinare quale olio è stato usato in ogni piatto, e chi avrà abbinato correttamente i 4 piatti vincerà una campionatura. Ore 20/30.





Domenica 4 febbraio 2024

Gunè

Brugal experience: degustazione e cena a 4 mani con rum pairing

Dopo una degustazione dedicata all’autentico rum dominicano Brugal (distr. Velier) al cocktail bar Next Door, il ristorante Gunè ospita una cena a 4 mani tra il resident chef Mirko Margheri e la chef Marcella Schillaci (Bistrot Lo Zero, Montespertoli) in pairing con le innovazioni superpremium del rum Brugal presentato dall’ambassador Matteo Melara. Masterclass gratuita ore 19.





Museo Ferragamo – Caffè dell’Oro

Le ricette di Wanda Ferragamo

Esclusiva visita guidata al Museo Ferragamo alla scoperta della mostra "Salvatore Ferragamo 1898-1960" seguita da una cena speciale al Caffè dell’Oro, con un menu a cura dell’executive chef Antonio Minichiello ispirato alle ricette di Wanda Ferragamo, tratte dal libro “Appunti di famiglia”. Ore 19.





Serre Torrigiani

Tasteful Colors - Night party

Bonverre e La Giardiniera di Morgan organizzano un Night Party ricco di gusto! Aperitivo e cena in piedi, nella magnifica location delle Serre Torrigiani, con produttori di eccellenza, musica e degustazioni. Evento a numero chiuso, prenotazione necessaria. Ore 19.





La Leggenda dei Frati

"Beyond Taste" La Torre di COMO Castello del Nero e La Leggenda dei Frati

Cena a cura degli chef Giovanni Luca Di Pirro e Filippo Saporito con un menù di 8 portate inclusi i

vini. Ore 19/30.





Osteria Cipolla Rossa

I coloratissimi anni '80

Una serata dedicata ai mitici piatti degli anni'80 come le pennette alla Vodka , le tagliatelle Mari e Monti, insalata russa e cocktail di gamberi. Per ricordate con un tuffo nei sapori del passato come questi piatti fossero colorati e tipici di una cucina della quale sentiamo a volte nostalgia. Saranno benvenuti accessori tipici anni '80. Ore 20.





Trattoria dall’Oste

Italo Wagyu - Le pregiate carni Ca' Negra alla Trattoria dall'Oste

Per il secondo anno la pluripremiata Trattoria dall’Oste ospita le pregiate carni Wagyu di Ca’Negra, unica azienda italiana a produrre questo tipo di carni. Dopo un antipasto con salumi stagionati, tartare e carpaccio, il menu speciale di Ca’ Negra prevede Risotto mantecato con crescenza e wagyu; Tagliata di wagyu con patate nocciola e per finire una mousse al limone. Ore 20.

Trattoria Sant’Agostino

La cena viola e le sue sfumature

Una cena dedicata al colore viola che appartiene così tanto alla nostra città ma di cui spesso non conosciamo tutte le sfumature, soprattutto in cucina. La cena ha inizio con una vellutata di cavolo viola con gocce di caprino aromatizzato, patate, zucca e carote. Si prosegue col risotto alle rape rosse unite all’amarena e ai frutti di bosco per arrivare al Filetto di manzo stufato al Chianti

Classico. Sorpresa finale di un dolce ricordo a fine cena. Ore 20.

Lunedì 5 febbraio



ATTO di Vito Mollica

Club Sandwich Mania

La sfida al miglior Club Sandwich organizzata da Davide Paolini, Gianni Mercatali e Gruppo Editoriale. Un'occasione per scoprire i segreti del piatto signature della grande tradizione gastronomica dell’hotellerie internazionale interpretato dai migliori chef. A seguire, cena con un menù dedicato al Club Sandwich a cura di Vito Mollica coi vini delle Tenute di Famiglia Cecchi.





Cibrèo Caffè at Helvetia & Bristol

Un Re-Branding “elettrico”: le nuove etichette della distilleria livornese

La pluripremiata Distilleria Elettrico, di Fabio e Piercristian Elettrico, celebra il 12° anno di attività presentando la nuova veste di alcuni dei suoi prodotti più iconici, dalla Sambuca allo zafferano ad Amarangela. Nell’occasione, anteprima del ponce alla livornese che dopo molti anni torna a essere prodotto nella città labronica. Evento gratuito. Ore 18.





Pizzeria Giotto

Da pop a gourmet - il lato 'fine dining' di pizza & cucina etnica

Tre pizzaioli di fama (Marco Manzi, Gabriele Dani e Manuel Maiorano) abbinati ad altrettante cucine del mondo: una cena imperdibile dove ogni pizza si rifà ai sapori e alle tradizioni di Perù (Sevi), India (Haveli) e Corea (Hallasan), accompagnate dagli assaggi dei piatti internazionali che hanno ispirato i tre maestri dell’arte bianca. Ore 20/30.

Di Indira Fassioni