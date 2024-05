Festa della Mamma, idee regalo food per mamme buongustaie

Qualche spunto per un pensiero goloso da fare alla mamma in occasione della sua festa

La mamma è sempre la mamma e proprio la loro forza e tenacia sono ciò di cui avremo bisogno sempre. La giornata dedicata a tutte le mamme del mondo è arrivata: si celebra quest’anno domenica 12 maggio la Festa della Mamma, un giorno per ricordare e celebrare una delle persone più importanti della nostra vita. Ecco, quindi, qualche idea regalo a tema food&beverage dedicata alle mamme buongustaie, per donare loro un sorriso in questo giorno speciale.

Per le mamme wine&spirits lovers

L’Etna Rosato 2022 Famiglia Statella

Nel versante nord dell’Etna, nel comune di Castiglione di Sicilia, nasce il progetto vitivinicolo Famiglia Statella, dalla volontà di produrre un vino che seguisse la precisa filosofia di valorizzare l’espressione del terroir etneo attraverso la conoscenza dei vitigni autoctoni come il Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio. Proposto da CLASSY Wines, è un vino di estrema finezza ed eleganza, dal colore rosa tenue brillante, che al naso presenta intensi profumi di frutti rossi e ciliegia. Al palato è equilibrato e fresco, con una buona intensità aromatica e una giusta acidità che contribuisce alla piacevolezza e alla bevibilità.

Il Rosé Pas Dosè di Santus Vignaioli in Franciacorta

Dalla Franciacorta arriva questo vino della cantina Santus, prodotto con una filosofia che fa del rispetto della diversità e del territorio il proprio cavallo di battaglia. Parte della selezione di Rinaldi 1957, questo Rosé di colore rosa tenue ha note olfattive che richiamano decisamente i descrittori caratteristici del pinot nero. Questa etichetta si contraddistingue infatti per intensi aromi, che raccontano il sapore della fragolina di bosco e della rosa canina, con aggiunta di sentori di lamponi, bucce di pesca e arancia sanguinella.

Il Trento DOC 601 Rosè di Cantina Sociale Trento

Una proposta di metodo classico italiano della selezione Rinaldi 1957, composta da solo uve di Pinot Nero coltivate in piccoli appezzamenti situati sopra la parte est della città di Trento, a quote variabili tra i 400 ed i 650 metri di altitudine. Un vino caratterizzato da un colore rosa tenue con riflessi lucidi, profumo fresco, con note fruttate e floreali con lieve sentore di lievito. Perlage fine e persistente, al gusto risulta fresco, elegante, ben strutturato e lievemente minerale.

Fulmine, il Gin “elettrico” e rock

Eletto Miglior Gin d’Italia al World Gin Award 2023 per la categoria London Dry Gin, il Gin Fulmine è l’ultimo nato in casa Glep Beverages, azienda specializzata in spirits che affonda le sue radici sulle sponde del Lago d’Orta. La descrizione recita: “Fa scintillare la lingua dallo stupore, fluttuante e agile scoppia in bocca come un lampo” ed è così che si presenta, trasparente e cristallino, con profumi delicati di erbe officinali, scorza d’agrumi, lime, pompelmo rosa, coriandolo, angelica e ginepro. Al palato è fine e limpido, con un sorso secco e deciso, che s’allunga profondo e lineare verso un finale persistente.

Una curiosità: il babà che lo chef tristellato Antonino Cannavacciuolo serve a Villa Crespi è imbevuto, anziché con il rum, con Gin Fulmine.

Per le mamme viaggiatrici

Relax al Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa

Uno splendido rifugio, immerso nella verde Valle del Serchio in Toscana, il posto perfetto per staccare dalla routine quotidiana. Un regalo speciale per la Festa della Mamma, che permette di trascorrere giornate rilassanti a bordo piscina, con una vista panoramica che toglie il fiato e un trattamento spa gratuito, offerto dal Resort durante la settimana della festa della mamma. Il divertimento passa anche dalla tavola, con l’esperienza proposta dallo chef del resort: le ospiti, infatti, potranno partecipare alla cooking class, facendo la spesa al mercato locale insieme allo chef e realizzando poi piatti tipici toscani e garfagnini in hotel, tra risate, impasti e consigli dell’esperto. Non mancherà l’occasione per assaggiare insieme le delizie preparate, accompagnate da ottimi vini locali.

Per le mamme più dolci

I dolci di Iginio Massari Alta Pasticceria

Il Maestro dei Maestri Pasticceri italiani propone la nuova Torta Festa della Mamma, con scatola di pregio in legno, composta da tre strati: mandorle e nocciole, cremino alla nocciola con cubetti di limone canditi e vaniglia, ricoperta da una glassa al cioccolato bianco e mandorle e impreziosita da nocciole tritate. Perfette anche le gelée ripiene e le praline in cinque varianti (vaniglia, frutto della passione, limoncello, cioccolato bianco con ripieno alla nocciola e cioccolato al lampone con ripieno alle mandorle e vaniglia). Non mancano i Macarons, al gusto vaniglia, pesca, pepe rosa e rosa, e l'iconico Maritozzo, proposto in una nuova edizione speciale per la Festa della Mamma, con un cuore di confettura di mirtilli e una mousse ai mirtilli.

I cuori preziosi di Pasticceria Maresi

La pasticceria di Brescia ha creato dolci cuori di mousse in tre varianti irresistibili, che celebrano la mamma in un modo davvero speciale, deliziando i sensi e rendendo questa giornata ancora più memorabile. Il cuore di mousse alle fragole, un connubio perfetto di dolcezza e freschezza che cattura il gusto della primavera; il cuore bavarese al pistacchio, per gli amanti del gusto raffinato, con una gelée al lampone per un'esperienza gustativa unica che soddisferà anche i palati più esigenti; il cuore ai 3 cioccolati, un tripudio di cioccolato per i veri appassionati del cacao, che combina cioccolato fondente, al latte e bianco.

Torte e praline di Fabrizio Galla

Le creazioni d’alta pasticceria per la festa della Mamma del Maestro Pasticcere piemontese Fabrizio Galla, Ambasciatore Pasticcere dell’Eccellenza Italiana, comprendono una speciale Torta limited edition, un mix di dolcezza e freschezza in tema con la ricorrenza e con la stagione primaverile, anche in formato monoporzione, a forma di cuore con croccante alla mandorla, pan di Spagna alla vaniglia, composta di fragole fresche, cremoso alla vaniglia e mousse alla fragola. Speciale e immancabile anche il cofanetto di dodici praline a cuore in edizione limitata, al caramello al lampone con pralinato alla nocciola.

I boccioli di pasta 3D di BluRhapsody

La rosa, regina dei fiori, da oggi regna sovrana anche sulle tavole di maggio, trasformandosi in appaganti bocconi di pasta 3D che solleticano il palato e saziano i sensi. Bloom BluRhapsody permette di creare bouquet dall’irresistibile effetto scenografico, con cui realizzare ricette da favola, protagoniste di momenti conviviali a casa o en plein air. Ogni bocciolo può essere riempito con condimenti diversi per accrescere il piacere boccone dopo boccone. Le più fantasiose possono anche sbizzarrirsi a “colorare” i boccioli di pasta: ad esempio, passandoli in un’emulsione di olio e succo di barbabietola che dona una nuance rossa.

La Torta di Rose di Infermentum

L’azienda pluripremiata del veronese specializzata in lievitati, per l’occasione propone la sua famosissima Torta di Rose. Un dolce a forma di bouquet ispirato alla tradizione mantovana, con l’aggiunta di un ingrediente imprescindibile in tutta la produzione di Infermentum: il lievito madre, che quest’anno compirà ben nove anni, proprio come l’azienda di Stallavena. Insieme alla morbidezza del burro, alla granulosità dello zucchero e al profumo di arancia e vaniglia, il lievito madre garantisce alla torta una sofficità sorprendente e un aroma straordinario: scaldarla qualche minuto in forno e assaporare per credere. In occasione della Festa della Mamma, Infermentum ha ideato la ricetta per una morbida crema al profumo d’arancia da accompagnare alla tortaScopri qui la ricetta. Scopri qui la ricetta.

Di Indira Fassioni