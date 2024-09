Esperienza culinaria nel cuore delle Langhe

Ora che la stagione sta cambiando, così come si raccolgono i grappoli di Nebbiolo sulle viti, si cambiano anche i prodotti disponibili nell’orto, e quindi la domanda pare spontanea: perché non approfittare di questo equinozio gustativo chiamato vendemmia per assaggiare le ultime pietanze ispirate al caldo e le prime con i colori dell’autunno? D’altronde le Langhe sono belle in ogni stagione, e per fortuna Mammoliti di scuse per tornarci ce ne dà una valida ad ogni cambio di menù.