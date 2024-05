Ego Festival, torna l'evento gastronomico della contaminazione

Chef stellati da tutto il mondo in arrivo a Taranto

Venerdì 10 e sabato 11 maggio torna Ego Festival, evento gastronomico organizzato dall’associazione Enogastro Hub. Per due giorni, Taranto si trasformerà nella capitale italiana del gusto grazie alla partecipazione di chef stellati provenienti da ogni parte del mondo per l’esclusiva cena Dinner Incredible; tra loro ci sarà anche Martino Ruggieri, chef martinese fresco di seconda stella Michelin per la sua Maison Parigina.

«Poter ospitare nella mia città un appuntamento enogastronomico utile alla comunità mi riempie di orgoglio – afferma Monica Caradonna, ideatrice della kermesse, nonché giornalista e conduttrice tv – Ci saranno laboratori, approfondimenti per chi vive e opera nel mondo della ristorazione per affinare e accrescere le proprie skill professionali, confronti tra cuochi pugliesi e stranieri utili a sviluppare la contaminazione tra culture differenti».

All’insegna del melting pot culinario, arriveranno a Taranto chef da Singapore, Grecia, Portogallo, Olanda, Egitto, Francia; in veste di brand ambassador della cultura gastronomica locale, andranno a fare la spesa alla scoperta delle materie prime pugliesi e daranno vita a una cena per celebrare la contaminazione del gusto.

Novità assoluta di questa edizione 2024 è il Festival della Pizza, un appuntamento d’eccezione per omaggiare uno dei capisaldi della nostra cucina, ma anche un’occasione per riflettere sul presente e sul futuro della pizza in Italia e all’estero.

Il programma di Ego Festival avrà inizio venerdì 10 maggio con la condivisione e l’approfondimento dei saperi nel mondo dell’enogastronomia. Dalla mattinata fino al pomeriggio, il Relais Histò diventerà per l’occasione un hub formativo in cui gli ospiti potranno partecipare a laboratori e degustazioni, e gli chef condurranno dimostrazioni sul recupero degli scarti in cucina. La sera, nel corso del Festival della Pizza, 20 pizzaioli si riuniranno in una sorta di jam session culinaria che mescolerà le tradizioni della pizza napoletana, casertana e romana con le tipiche focacce di bari e Laterza.

Sabato 11 maggio sarà invece il turno della Dinner Incredible, una serata magica tra le mura dell’antica basilica del Relais Histò, in cui i cuochi stellati presenteranno le loro creazioni più sbalorditive impreziosite dai sapori autentici della Puglia e dalla contaminazione tra le varie culture presenti.

«Siamo molto affezionati a questo progetto – spiega Emiliano Fraccica, presidente di Enogastro Hub – perché ci dimostra come la vera ricchezza sia l’incontro di più culture, soprattutto in ambito enogastronomico. Obiettivo della nostra associazione è quello di valorizzare i prodotti locali, ma anche di stimolare una mentalità dell’incontro. In questa logica, la Dinner Incredible, ma anche il Festival della Pizza, ci fanno capire che siamo sulla strada giusta».

Di Indira Fassioni