Doni: Christmas Collection 2023

Ritrovare i migliori brand food, beverage e lifestyle per regalare emozioni a Natale. Cosaporto, la prima piattaforma italiana High Quality Delivery presenta la Christmas Collection 2023 sotto il claim “Gusto è stile”.

Dai panettoni top di gamma alle dolcezze gourmet d’autore, fino a bollicine e drinks, su Cosaporto è possibile ogni cliente può scegliere prodotti, box natalizie composte o da personalizzare con le confezioni regalo scegliendo il dono perfetto per stupire amici, familiari, clienti, dipendenti e collaboratori. Il tutto con una consegna green, sostenibile e con personale qualificato, e biglietti regalo rigorosamente scritti a mano o customizzati con loghi aziendali.

Panettoni Top

La speciale “slitta” targata Cosaporto è in grado di consegnare regali d’eccellenza, annoverando panettoni e pandori selezionati tra le migliori proposte dell’alta pasticceria italiana e degli chef stellati. Trovano casa su Cosaporto le creazioni di pasticceria di Iginio Massari Alta Pasticceria, Martesana, Fabrizio Galla, Tiri. Si potrà scegliere anche tra i panettoni firmati dagli chef stellati come Carlo Cracco, Da Vittorio, Antonino Cannavacciuolo, Niko Romito e Aimo e Nadia o della grande tradizione dell’arte bianca come Davide Longoni, Antico Forno Roscioli e Pavè, per finire con le Special Edition Lifestyle come Dolce&Gabbana by Fiasconaro, Fornasetti by Longoni ed Etro by Aimo e Nadia.

Come sempre Cosaporto (da poco Società Benefit) anche a Natale sostiene iniziative Charity per Fondazione Rava, Telethon e AIRC con prodotti pensati appositamente per festività natalizie il cui ricavato andrà interamente in beneficenza.

Dolcezze e prodotti gourmet

La proposta di cioccolateria spazia dai cofanetti targati Valrhona alle box di macarons e praline di Enrico Rizzi, passando dalle specialità di Amedei, Domori, Guido Gobino e Lavoratti. Selezioni d’eccellenza anche dal mondo gourmet, con i prodotti di Armatore, Olio Campospillo, Cannavacciuolo, Cipriani, Da Vittorio, Maida, Mancini, Muraglia e la pasta griffata Uno.61.

Drinks e bollicine

L’enoteca della Christmas Collection 2023 di Cosaporto comprende le migliori bollicine italiane tra cui Franciacorta Bellavista e Berlucchi, Prosecco Valdobbiadene Docg, Spumante Ferrari, Trento Doc Altemasi, noché francesi (Dom Perignon, Krug, Moet&Chandon, Ruinart, Veuve Clicquot) e una selezione di vini bianchi, rossi, rosè, cocktail, gin&spirits e kit per festeggiare al meglio le festività di fine anno.

Regali lifestyle

Idee uniche e ricercate con proposte per la persona, per la casa e per i più piccoli grazie alle vetrine targate 10 Corso Como, 23 Bassi, Acqua di Parma, Alessi, Città del Sole, Culti e con la recente esclusiva dei meravigliosi e iconici giocattoli di Fao Schwarz.

«Siamo a pieno titolo l’unica Gift Tech in grado di garantire ai nostri clienti la più alta selezione dei brand con i quali collaboriamo, la sostenibilità e precisione del servizio di consegna (anche in tutta Italia), una user experience semplice e veloce e un servizio di assistenza pre e post vendita a 5 stelle” spiega Stefano Manili, Founder e CEO di Cosaporto Società Benefit. “Quest’anno abbiamo voluto sottolineare il claim “Gusto è stile” con il chiaro obiettivo di identificare i valori distintivi che i nostri clienti ci riconoscono: la ricerca dell’eccellenza, la passione per il bello, l’approccio circolare al business. Ecco perché oggi Cosaporto è un punto di riferimento per chi condivide questi temi e, soprattutto, desidera condividerli con gli altri».

Per il mondo B2B, inoltre, quest’anno c’è la novità del servizio “Click&Gift” in grado di semplificare i processi di gestione e organizzazione della regalistica. L’azienda può scegliere su Cosaporto i prodotti da inserire nella propria lista regalo, anche col supporto di un personal shopper dedicato. Cosaporto crea una pagina web con grafica personalizzata e l’elenco dei prodotti selezionati: il link può così essere inviato ai destinatari attraverso e-mail o Whatsapp in modo da far scegliere ai propri dipendenti o clienti il regalo preferito, il luogo e il giorno della consegna.

