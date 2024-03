Dodici bottiglie da abbinare al pranzo di Pasqua

La Pasqua è da sempre sinonimo della fine del digiuno. Ci si siede assieme intorno al tavolo per gustare tutte le specialità tipiche del periodo, dolci e salate. Ma ogni volta le stesse domande ci affliggono: cosa bere? Con quale bottiglia presentarsi a casa della famiglia o alla grigliata di pasquetta?

601 Trento DOC Pas Dosè - Cantina di Trento

Partiamo ovviamente dall’aperitivo, proponendovi un metodo classico elegante, caratterizzato da note di frutta esotica e una piacevole cremosità. Ideale per accompagnare finger food e antipasti leggeri. Al gusto risulta fresco, asciutto e di buona struttura, contraddistinto da spiccate note di frutta esotica matura e fini sentori minerali. Si caratterizza per l’ottimo bilanciamento tra freschezza e cremosità, quest’ultima conferita dalla permanenza sui lieviti e dal lungo periodo di affinamento.

Salaì Pinot Grigio Ramato Doc

Niente di meglio di un Pinot Grigio ramato fragrante ed elegante, ideale per accompagnare gli antipasti e le portate leggere del pranzo di Pasqua. Contraddistinto dal colore oro ramato, il Salaì è un vino che si presenta fragrante all’olfatto ed elegante al palato grazie agli aromi di tiglio e pesco, che si mescolano con sapori tropicali, lasciando all’assaggio sentori fruttati e un tocco speziato.

Fiano macerato “EMME” – Tenuta Sarno 1860

Un bianco strutturato con aromi agrumati e floreali, perfetto per accompagnare il proseguimento del pranzo pasquale. La “EMME” del nome indica quella macerazione parziale di un mese del mosto sopra le proprie bucce che garantisce un sapore in equilibrio tra la complessità e l’eleganza. In particolare, il Fiano di Avellino “EMME” si presenta al palato con un aroma agrumato e floreale, con note iodate minerali e speziate. Il bilanciamento dei sapori è garantito dal profumo balsamico con tonalità di profumi che rievocano il sottobosco.

Macon Lugny Cuvee "Saint Pierre" 2022 - Lafarge

Da accostare al casatiello campano, uno Chardonnay elegante che si sposa perfettamente con il salume e le uova, dando un tocco di classe alla tavola. Figlio della Borgogna, questo vino viene dalle vigne del terroir di Grand Bois del villaggio di Lugny, Maconnais, in cui la famiglia Lafarge coltiva la vite dal 1727.

Metodo Classico Brut Nature - Il Giardino delle Bolle

In Abruzzo uno dei piatti tipici della Pasqua è l'agnello cacio e ova. Una preparazione ricca che unisce la carne a pecorino stagionato e uova sbattute, ricca e di discreta grassezza a cui è necessario accostare un vino che offra un po’ di struttura. È questo il caso del Metodo Classico Brut Nature - Il Giardino delle Bolle, che allo Chardonnay unisce la struttura del Pinot Nero. Per 82 mesi sui lieviti, questa bolla intensa avvolge il palato con la sua morbidezza ed esalta anche piatti importanti.

Manzoni Rosa Millesimato Extra Dry – Ca' di Rajo

Delicato e strutturato, è l'accompagnamento perfetto per piatti pasquali come agnello al forno o risotti primaverili. Un vino raro, coltivato secondo il metodo tradizionale Bellussera, che incarna una tradizione viticola unica in via di estinzione. Questo vino Extra Dry Millesimato, ottenuto dall'incrocio tra Traminer e Trebbiano, offre un profilo gustativo raffinato, con note di frutti di bosco, agrumi e albicocca matura.

Valpolicella Superiore – Brolo dei Giusti

Adatto alle grigliate di Pasquetta, un rosso intenso e strutturato, perfetto per esaltare il sapore delle carni alla griglia. Un vino ben strutturato dal colore rosso intenso che delizia l’olfatto e il palato con note aromatiche di frutti rossi e spezie.

Balsim Malvasia Millesimato Brut - Aganis

Ideale da abbinare alla colomba pasquale, un vino che incarna una freschezza decisa, arricchita da un bouquet aromatico che evoca note di albicocca e agrumi, come il cedro macerato e le scorze di mandarino candito. Un'esplosione di profumi che si estende fino alle erbe aromatiche, conferendo al vino una personalità ricca e distintiva.

Amaro Venti

Amaro Venti è realizzato dalla famiglia Rivolta e prende il proprio nome da venti botaniche, ciascuna ispirata da una delle 20 regioni italiane, sapientemente unite per raccontare una storia tutta italiana. Per un viaggio aromatico che unisce il paese da nord a sud. Contraddistinto da sentori di arancia e rabarbaro, seguiti da note mediterranee e fresche, è un amaro ben bilanciato, con note di genziana e altre botaniche alpine. Liscio o in cocktail, risulta l’accompagnamento ideale per il lievitato pasquale per eccellenza: la Colomba.

Felix Luis

La produzione ristretta del gin Felix Luis rispecchia l'alta qualità e l'artigianalità della tradizione distillatoria dell'Alto Adige. Si presenta come l'accompagnamento ideale per l'uovo di Pasqua, grazie alla sua capacità di offrire un equilibrato contrasto tra freschezza e complessità, esaltando la ricchezza del cioccolato fondente. Le botanicals, accuratamente selezionate per la loro qualità e freschezza, sono distillate insieme utilizzando l'antica tecnica del bagnomaria in un alambicco di rame. Questo metodo artigianale, permette a ogni singolo aroma di esprimersi pienamente, conferendo al gin una bella complessità e ricchezza aromatica. L'aggiunta di grappa all'albicocca locale e l'utilizzo di acqua di montagna pura arricchiscono ulteriormente il profilo gustativo del Felix Luis, conferendogli un carattere distintivo.



Don Papa 7 Anni

Un rum pregiato con sentori di vaniglia e frutta candita, perfetto per esaltare il gusto delle uova di cioccolato fondente. Il fine distillato proveniente dalle Filippine riposa per 7 anni all’interno di botti di rovere americano ex-bourbon, acquisendo sentori di vaniglia, miele e frutta candita. L’abbinamento con il cioccolato fondente, esalta le note agrumate e fruttate di mango e nocciole di Don Papa.

Amaro Pratum Bio

Un amaro moderno e versatile, con un basso contenuto di zucchero e note di erbe aromatiche, ideale per concludere il pasto in modo raffinato. Il suo sapore intenso e vibrante evoca sensazioni balsamiche e fresche, ricordando il profumo di un prato di montagna appena tagliato. Il basso tenore di zucchero e il colore chiaro, dovuti alla presenza predominante di erbe aromatiche nella ricetta, lo rendono la scelta perfetta per coloro che apprezzano prodotti naturali e autentici.

Di Indira Fassioni